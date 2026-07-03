A un mes de la mortal balacera en Rodelillo, delegado Millones asegura que "pronto debiéramos tener novedades"

A un mes de la balacera en el cerro Rodelillo de Valparaíso, que dejó dos mujeres fallecidas y seis personas heridas, la investigación continúa sin detenidos. Sin embargo, desde el Gobierno existe confianza en que los avances desarrollados por la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público permitan concretar capturas prontamente.

El ataque, ocurrido la noche del miércoles 3 de junio, conmocionó a la región por la magnitud de la violencia empleada y por el elevado número de víctimas, entre ellas personas que nada tendrían que ver con hechos vinculados a la delincuencia o el crimen organizado. Desde entonces, la Brigada de Homicidios de la PDI, junto a la Fiscalía, ha encabezado una serie de diligencias para identificar y detener a los responsables.

Consultado por Puranoticia.cl, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, aseguró que existe un seguimiento permanente al desarrollo de la investigación y manifestó su confianza en que pronto habrá resultados concretos.

En ese sentido, la máxima autoridad de Gobierno en la región señaló que "nos hemos informado todos los días con la PDI, que es la que lleva la investigación, y también con el fiscal. Yo confío en que pronto debiéramos tener novedades".

Asimismo, sostuvo que "por motivos obvios no se puede anticipar, pero yo he visto el trabajo de la Brigada de Homicidios y de la Fiscalía. No va a transcurrir mucho tiempo en que podamos detener a estas personas que asesinaron a estas dos personas".

La autoridad también destacó que, tras el doble homicidio en Rodelillo, se implementó un operativo especial de seguridad en este sector de la parte alta porteña, con el objetivo de reforzar la presencia policial y prevenir nuevos hechos de violencia.

En esa línea, Millones pidió tener presente que "desde esa fecha hasta ahora hay un operativo especial en Rodelillo. No se puede estigmatizar a un barrio, a un cerro por dos crímenes, porque hay gente que también es de trabajo y honesta, pero obviamente nos permite potenciar la seguridad para evitar que sucedan situaciones de estas características", enfatizando que el incremento de los patrullajes busca entregar mayor tranquilidad a los vecinos, sin asociar al sector con la delincuencia.

Respecto de los tiempos que ha tomado la indagatoria del fatal caso, el representante del Presidente Kast en la V Región reconoció a Puranoticia.cl que "uno quisiera que las investigaciones fueran más rápidas, pero claramente no es tan fácil como uno piensa este tipo de hechos. Y no son comparables los crímenes, porque el otro día nos preguntaban cómo en Santiago –cuando mataron al niño– los atraparon a las horas. Claro, pero ahí habían cámaras, habían testigos y fue otra circunstancia. Entonces no son comparables los crímenes respecto a las investigaciones de los delitos".

Cuando se cumple un mes desde uno de los hechos de violencia más impactantes registrados los últimos años en la comuna de Valparaíso, la expectativa se mantiene puesta en el trabajo investigativo que desarrolla la Brigada de Homicidios de la PDI junto al Ministerio Público. Desde el Gobierno confían en que las diligencias permitan identificar y detener próximamente a los autores del ataque que terminó con la vida de dos mujeres y dejó a otros seis lesionados, incluida una persona postrada.

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