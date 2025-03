A un año y dos meses del megaincendio, Concejo Municipal de Viña invitará a dirigentes de los damnificados a contar su realidad

A más de un año del megaincendio del 2 y 3 de febrero de 2024 que afectó a las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, con 137 víctimas fatales, durante la última sesión del Concejo Municipal de la Ciudad Jardín se propuso que se convoque a dirigentes de los damnificados para conocer, de primera fuente, qué es lo que está pasando con el proceso de reconstrucción y las otras ayudas que han recibido.

En la instancia se planteó la posibilidad de que la Comisión de Desarrollo Urbano realice una sesión especial en la que se aborde todo lo que está vinculado al dantesco incendio del año pasado. En palabras simples, lo que se busca es tener la película clara e invitar a los dirigentes que representen a las personas que resultaron afectadas por la tragedia, para recabar información efectiva y, al mismo tiempo, actualizada.

Hay que recordar que en la Cámara de Diputados, a dos meses de ocurrida la catástrofe, se formó una Comisión Especial Investigadora (CEI) del Megaincendio, instancia que, en un margen de 24 sesiones, redactó un informe que, en octubre fue aprobado (65 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención) por la Cámara Baja. En el documento se constataron negligencias inexcusables por parte de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en cuanto a errores en la preparación, planificación y operatividad) y la ineficiencia de la alerta SAE por parte del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), la Delegación Presidencial Regional, más acciones preventivas que los municipios de Viña y Quilpué no ejecutaron a tiempo.

VALORAN POSIBILIDAD

A la CEI del Megaincendio en la Cámara fueron convocados a entregar sus testimonios autoridades, funcionarios y expertos. A diferencia de lo que se hizo en el Congreso, en el Concejo Municipal de Viña del Mar quieren escuchar a los damnificados que piden una solución urgente en materia de vivienda y económicas, situación que han solicitado por medio de manifestaciones que han desembocado en huelgas de hambre, una de las cuales aún se mantiene en la población Manuel Bustos de Viña.

Una de las fuentes de Puranoticia.cl cercana a las familias damnificadas manifestó que “ha pasado harto tiempo y uno podría pensar que llegan tarde. Sí, llegan tarde, pero también valoramos que se abran a la posibilidad de escucharnos por primera vez. Tampoco estamos en condiciones de negarnos a un encuentro, todo lo contrario. Si eso sirve para que nuestras demandas sean por fin escuchadas, vale la pena. Nadie que no haya vivido nuestra experiencia puede entender lo grave, lo desolador que ha sido todo esto y, además, con una lentitud inexplicable”.

Al respecto, la concejala Nancy Díaz (Frente Amplio) indicó a Puranoticia.cl que “en este tema hay dos ámbitos: uno es de parte del Estado y del Gobierno, se han hecho reuniones y se han generado instancias en las que se han dado a conocer los avances de la Seremi de Minvu, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y de otras instituciones del Estado. De parte del Concejo Municipal, el año pasado tuvimos un recuento de parte de la alcaldesa sobre la reconstrucción. Me parece pertinente que hagamos esta convocatoria y hablar con Desarrollo Comunitario para que podamos hacer el llamado a los vecinos, ya que ellos cuentan con los registros de los dirigentes”.

La edil insistió en que “lo importante es esclarecer, escuchar a los dirigentes, a las comunidades. Estamos abiertos para dar soluciones y respuestas a todo lo que se necesite. La demora también se debe al retraso que ha tenido el Gobierno. A pesar de que somos oficialistas, siempre hemos dicho que el tema de la reconstrucción ha sido demasiado lento, no depende sólo de la Municipalidad, sino del Gobierno y, en eso, hemos sido críticos con nuestro propio Gobierno”.

En tanto, el concejal Sandro Puebla calificó de “espectacular” la idea de generar una mesa de trabajo con los dirigentes de los damnificados porque "así podremos tener información directa de los entes estatales que están relacionados con la construcción y también de la gente que está sufriendo hace más de un año con todo este tema y muchos de ellos dicen y, se ve a simple vista, que hay un retraso en todo. Me parece muy bien que se los llame a conformar una mesa de trabajo y podamos juntarnos con ellos”, y agregó que “estoy de acuerdo en que se tome esta iniciativa y se pueda llevar a cabo. No sé por qué no se hizo antes”.

PURANOTICIA