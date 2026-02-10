¡A tan solo un día de que Chayanne encienda Viña del Mar!: conoce las calles de la Ciudad Jardín que se encontrarán cerradas por el esperado show

¡Chayanne está a punto de encender Viña del Mar! Este miércoles 11 de febrero, el ícono boricua se tomará el estadio Sausalito con su gira "Bailemos otra vez", tras arrasar en Concepción el pasado 7 de febrero y con la mirada puesta en Santiago, donde se presentará el sábado.

El artista además reveló al afortunado telonero que se presentarán en la Ciudad Jardín. Y se trata de Cristóbal Briceño, vocalista y compostir de las bandas Fother Mukcers, Ases Falsos, Las Chaquetas Amarillas y Los Castigos.

Para los que todavía no tienen su entrada, ¡corran antes de que sea demasiado tarde! Los tickets para el show del puertorriqueño aún pueden ser adquiridas en la plataforma de Ticketmaster

CORTES DE CALLES

El show de Chayanne está programado para comenzar a las 21:00 horas, pero en Viña del Mar ya se está sintiendo el terremoto previo: se han dispuesto cortes de calles para este miércoles que seguramente harán que la previa y el post-evento sea todo un caos vial.

Las calles afectadas entre las 19:00 y 23:00 horas serán: Av. Padre Hurtado (entre Polideportivo y Alcalde Trejo), Alcalde Trejo (entre Hurtado y 7 Norte), 7 Norte y Los Castaños (entre 7 y 5 Norte).

