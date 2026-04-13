"A quienes no duermen tranquilos por callar": el dramático mensaje de la familia de María Ercira a casi 2 años de su desaparición

A pocas semanas de que se cumplan dos años de la desaparición de María Ercira Contreras, la familia de la mujer de 86 años volvió a alzar la voz para exigir respuestas en un caso que, hasta ahora, no ha logrado esclarecerse.

La adulta mayor fue vista por última vez el 12 de mayo de 2024, mientras compartía con su familia en el restaurante del fundo Las Tórtolas, en Limache, en el contexto de la celebración del Día de la Madre. Desde entonces, no se han encontrado rastros que permitan determinar qué ocurrió o cuál es su paradero.

En medio de la incertidumbre, su hermana, Marcela Contreras, publicó un mensaje en redes sociales donde interpela tanto a eventuales responsables como a las autoridades encargadas de la respectiva investigación.

"A un mes de cumplir dos años de la desaparición de mi hermana María Ercira Contreras Mella, quiero hacer un llamado a quienes no duermen tranquilos por callar dónde está y qué pasó con ella aquella tarde del 12 de mayo de 2024 desde el estacionamiento del restaurante Las Tórtolas. Su conciencia será el mejor juez, y algún día, más temprano que tarde, tendrán que contar la verdad", expresó.

En su declaración, también cuestionó el trabajo investigativo realizado durante estos meses, apuntando directamente a la Fiscalía y a la PDI, por medio de un llamado al fiscal, a los detectives y a quienes, "en forma personal, nos prometieron aclarar los hechos. No puede ser que las personas desaparezcan sin dejar rastro o los que dejaron sean borrados por terceros, en un recinto privado y con cámaras de vigilancia. A usted, señor fiscal, o a ustedes señores inspectores, ¿no les parece raro? ¿Y si fuera su madre, su hermana, su abuela o su tía? ¿No la buscarían hasta debajo de las piedras?".

A pesar del paso del tiempo y la falta de avances concretos, la familia insiste en mantener activa la búsqueda y visibilizar el caso. En ese sentido, reafirmaron su determinación de continuar, señalando que "a pesar de las adversidades que ha tenido tu desaparición, aún nos quedan fuerzas y esperanzas".

Cabe hacer presente que el caso sigue sin resolverse, mientras crece la preocupación por la ausencia de pistas claras y la demanda de respuestas por parte de sus cercanos.

PURANOTICIA