¿A qué hora juegan los niños? Encuesta revela que el trabajo infantil pagado y no pagado llega al 15,7% en la región de Valparaíso

Los resultados de la Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA) arrojaron, a nivel nacional, que existe una prevalencia de un 15,5% de trabajo infantil remunerado y no remunerado. Sin embargo, ¿cuál es la situación en la región de Valparaíso? A nivel regional hay un alza de 0,2% llegando a un 15,7%.

Frente a estos resultados, que dejan en evidencia que muchos menores de 18 años que están en la etapa de jugar y compartir, no lo hacen porque están trabajando.

Ante esta realidad, la seremi de Desarrollo Social y Familia, Claudia Espinoza, señaló a Puranoticia.cl que las estadísticas “nos mantienen dentro del promedio, pero, sin duda, hay situaciones que son urgentes de atender. En ese sentido, los principales desafíos tienen que ver con el trabajo infantil en el sector rural, que tiende al alza. Asimismo, vemos con preocupación que hay una relación entre el nivel socioeconómico de las familias con el trabajo remunerado, aumentando éste a medida que disminuye el ingreso familiar”.

La autoridad regional sostuvo que otro elemento que debiera abordarse con celeridad, tiene que ver con el trabajo de cuidados no remunerado y peligroso, puesto que existe un sesgo de género evidente. “Por un lado, son mayoritariamente las niñas que se ven enfrentadas a estas ocupaciones, además, son tareas que comienzan a partir de los 9 años”. Espinoza añadió que, “a diferencia del trabajo remunerado, vemos que es transversal en todos los quintiles, lo que nos impulsa a atenderlo de forma integral”.

La Seremi de Desarrollo Social y Familia hizo un llamado a buscar soluciones integrales: “No basta con prohibir el trabajo infantil, sino que debemos avanzar en políticas públicas que atiendan la situación desmejorada de algunas familias para que niños, niñas y adolescentes no necesiten generar remuneraciones. Del mismo modo, avanzar en corresponsabilidad social y de género que permite que toda la familia se involucre en las labores de cuidados y que no sean relegados primordialmente a las hijas”.

La realidad que se presenta en esta encuesta a nivel nacional, prácticamente se mantiene en la región de Valparaíso, sin mayores cambios porcentuales. Por ejemplo: a nivel nacional un 38,3% de los NNA declara que trabajan “para tener su propio dinero”. Por edad, la principal razón mencionada es: 15 a 17 años: 61,7% “para tener su propio dinero”. 9 a 14 años: 34,1% “para ayudar con los gastos de su casa”. 5 a 8 años: 58,2% “porque le gusta o entretiene”.

La encuesta también arrojó que se observan brechas de género, con una tasa de 6,6% en hombres y 4,2% en mujeres.

La EANNA estuvo a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y cuenta con la colaboración de una Mesa Técnica que asesoró los procesos de diseño, construcción, recolección y análisis de la encuesta, compuesta por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, la Organización Internacional del Trabajo y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

