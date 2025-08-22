A presidio perpetuo fue sentenciado el autor del femicidio de Michelle Silva en San Felipe

A la pena de presidio perpetuo fue sentenciado Claudio Alejandro Figueroa Figueroa, autor del delito de femicidio no íntimo en contra de Michelle Silva Gutiérrez, joven de 20 años cuya vida le fue arrebatada el 6 de enero de 2024 en la comuna de San Felipe.

Así lo determinó en fallo unánime el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de San Felipe, integrado por los magistrados Paola Hidalgo (presidenta), Claudio Osorio y Rodrigo Antonio Cortés (redactor), que dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, los hechos acontecidos aquella jornada en el Valle del Aconcagua.

El fallo dictaminó que siendo las 4:30 horas, aproximadamente, del 6 de enero del año pasado, la víctima –Michelle Pollet Silva Gutiérrez– concurrió hasta el domicilio del acusado Claudio Alejandro Figueroa Figueroa, ubicado en San Felipe, con el propósito de mantener relaciones sexuales con el acusado, a cambio de dinero, decisión que se había concertado y coordinado previamente a través de la vía telefónica.

Una vez en el domicilio, el acusado –aprovechando que la víctima se encontraba desprevenida en una de las piezas– de manera sorpresiva y actuando sobre seguro, se posicionó por su espalda y le colocó un cordón alrededor del cuello, aplicando fuerza, generando la muerte de la víctima por asfixia por ahorcamiento.

Tras el crimen, el domingo 7 de enero, siendo aproximadamente las 6:00 horas, el acusado cubrió el cuerpo de la víctima con un cobertor, trasladándolo en una bicicleta desde su casa hasta la altura del cuartel de Bomberos de San Felipe, para luego volver a su casa y trasladarlo en un carro de supermercado desde ese lugar hacia el río Aconcagua, donde la lanzó a su caudal junto a su ropa, dejando el carro en el lugar.

En la sentencia en contra de Claudio Figueroa se aplican, además, las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos, oficios públicos y derechos políticos, y la sujeción a la vigilancia de la autoridad por el máximo legal.

Por otra parte, se decretó la absolución del sentenciado en la acusación particular que le atribuía participación en calidad de autor del delito de hurto simple.

Vale hacer presente que, una vez que el fallo quede ejecutoriado, el TOP de San Felipe ordenó la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.

