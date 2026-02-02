A dos años del megaincendio en Viña del Mar: Alcaldesa Ripamonti se reúne con afectados y reafirma compromiso de trabajo conjunto

En Lomas Latorre, a dos años del incendio que afectó gravemente a diversos sectores de la comuna de Viña del Mar, y como parte de las reuniones que realiza permanentemente en el territorio, la alcaldesa Macarena Ripamonti se reunió con dirigentes y vecinos de los distintos territorios impactados por la emergencia.

La jefa comunal sostuvo que “en este día no solamente conmemoramos y tenemos espacios de reflexión y de cariño a las personas que perdieron a sus familiares, sino que también nos reunimos para darnos cariño, recorrer lo que han significado estos dos años de trabajo y seguir pensando el futuro las amenazas que vienen respecto de cualquier tipo de planificación”.

La autoridad afirmó que “necesitamos contenernos como vecinos, escucharnos, ver cómo cada día podemos seguir mejorando y cómo poner en valor el trabajo anónimo que han hecho cientos de vecinos que han dedicado tiempo de su vida personal para sacar proyectos de vivienda de otros vecinos, ayudarlos en sus necesidades. En estos momentos nos permitimos reconocerles, escucharlos y darles mucho cariño, porque la tarea todavía sigue por delante y hay muchísimo que tenemos que seguir haciendo y trabajando”.

Sobre el impacto del megaincendio a dos años de ocurrido, la alcaldesa Ripamonti señaló que “como ciudad, el hecho que se haya quemado el 30% y reconstruirlo es un desafío para cualquier ciudad y sabemos que la única manera es hacerlo es con seriedad, con mucho respeto, con profesionalismo y guiados por las necesidades que nos plantean los vecinos y sus tremendos dirigentes. Por ellos, por los que ya no están y por todos los desafíos que vienen seguimos junto a los vecinos”.

AVANCES DEL TRABAJO COLABORATIVO

Durante el encuentro, los asistentes compartieron sus experiencias en torno al proceso de reconstrucción, relevando las complejidades que éste ha implicado tanto a nivel material como social y emocional. Asimismo, se reconocieron los avances logrados a partir del trabajo colaborativo entre las comunidades, organizaciones sociales, el Municipio de Viña del Mar y distintos servicios públicos.

La reunión permitió reafirmar el compromiso de continuar impulsando el trabajo comunitario y la coordinación territorial como ejes fundamentales para avanzar en la recomposición del tejido social en Viña del Mar. Se coincidió en la importancia de mantener espacios de participación activa, organización y solidaridad entre vecinos, como base para una reconstrucción integral y sostenible en el tiempo.

PURANOTICIA