A cinco años de su desaparición, Fiscalía de Valparaíso confirma que restos periciados en el SML pertenecen a Ana Bravo Verdejo

En noviembre de 2019, la familia de la porteña Ana Bravo Verdejo comenzó a vivir un verdadero infierno; esto, luego que se reportara la desaparición de la mujer de entonces 38 años, quien sin darle ninguna explicación a sus dos hijas ni a sus colegas vendedores ambulantes de la avenida Uruguay, lisa y llanamente se borró del mapa.

"Yo no he hablado con ningún detective. Sólo se han comunicado con mi otra hija y mi yerno, y más que eso yo no sé. No sabemos qué hacer”, comentó su madre, Magaly, en una entrevista de diciembre de 2019 con la prensa local, donde agregó que “se la tragó la tierra. No sabemos nada de ella, ni una señal de vida”. También expresó que "yo creo que le pasó algo malo, porque mi hija nunca había hecho esto. Ella nunca había desaparecido sin avisar nada y dejar solas a sus hijas".

Producto de aquello, su familia presentó tres denuncias por presunta desgracia, situación que dio origen a una investigación desarrollada por la Brigada de Homicidios de la PDI Valparaíso que, en más de cinco años, no entregó avances sustantivos.

"Ayúdanos a encontrar a Ana Bravo Verdejo, extraviada en calle Domingo Otaegui, cerro Merced, en la región de Valparaíso, el 04 de noviembre de 2019", escribía la Policía de Investigaciones de Valparaíso a través de sus redes sociales. Pese a ello, tuvieron que pasar cinco años y tres meses para que el caso diera un paso importante.

Fue la Fiscalía Regional de Valparaíso la que comunicó que se logró hallar e identificar que un cuerpo sin vida que se encontraba en el Servicio Médico Legal (SML) de Santiago correspondía justamente a la mujer porteña desaparecida el 2019, que en su deceso habría intervención de terceros y que se investiga el caso por femicidio.

"Se cumplen las condiciones para confirmar que después del desarrollo de pericias de determinación de ADN, se ha producido la identificación con un 99% de certeza del cuerpo fallecido de quien fuera denunciada como desaparecida en el mes de noviembre de 2019, doña Ana Bravo Verdejo”, indicó el órgano persecutor.

Los restos se encontraban específicamente en la Unidad de Antropología del SML, y que hay "pericias en ejecución, atendidas las condiciones en que se hallaron los restos”.

De igual forma, precisaron que "la investigación, que ha estado a cargo de la Fiscalía local de Valparaíso, se ha mantenido vigente hasta la fecha con múltiples diligencias en curso, entre ellas, la obtención de muestras de ADN de familiares que fueron comparadas con otras víctimas fallecidas en tiempo cercano”.

Finalmente, la Fiscalía Regional de Valparaíso recordó que “se han efectuado múltiples búsquedas en sectores de roqueríos, respecto de los cuales había antecedentes de haberse avistado por última vez a la víctima. Incluso, la última búsqueda, en un sector específico de Barón, sugerido por la familia, se hizo en diciembre de 2024”.

Vale hacer presente que la identificación positiva del cadáver de Ana Bravo Verdejo fue informada directamente a la familia por la Fiscalía hace algunos días, asegurando que "con ellos mantenemos permanente contacto, y hemos comprometido además nuestra voluntad de esclarecer las causas de su muerte".

