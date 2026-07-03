A cinco años de internación fueron condenados dos adolescentes por violento asalto y disparo a estudiante de un liceo en La Calera

El Tribunal Oral en lo Penal de Quillota condenó a dos adolescentes a la pena de cinco años de internación en régimen cerrado, con programa de reinserción social, tras ser declarados culpables del delito de robo con homicidio frustrado por un violento ataque perpetrado el 31 de marzo de 2025 en la comuna de La Calera.

El hecho ocurrió cuando dos estudiantes del Liceo Industrial Óscar Corona Barahona, ambos menores de edad, se dirigían al establecimiento educacional cuando fueron interceptados por los condenados, quienes intentaron sustraerles sus pertenencias.

En medio del asalto, uno de los imputados disparó contra una de las víctimas, impactándola en la cabeza y provocándole lesiones de extrema gravedad que le dejaron secuelas permanentes, según se dio a conocer en la audiencia.

Tras el juicio oral, la Fiscalía del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de Valparaíso logró una sentencia condenatoria contra ambos adolescentes.

El fiscal ECOH de Valparaíso, Juan Carlos Catalán, explicó que "la Fiscalía ECOH de Valparaíso logró condena contra dos acusados por delito de robo con homicidio frustrado, hechos ocurridos en La Calera el 31 de marzo de 2025, en circunstancias que las víctimas, ambos menores de edad, caminaban a su colegio y fueron abordados por dos imputados, también menores de edad, quienes intentan robarle especies, y además le disparan a una de las víctimas en su cabeza, dejándolo con graves secuelas".

Asimismo, sostuvo que "el juicio se llevó a cabo en el Tribunal Oral en lo Penal de Quillota y condenaron a ambos acusados a cinco años de internación en régimen cerrado, que por la edad de ambos imputados –eran menores de 16 años– es lo máximo a lo que podíamos aspirar y era la pena solicitada por la Fiscalía".

La sentencia impuesta corresponde a la máxima sanción que contempla la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente para imputados menores de 16 años al momento de cometer el delito, por lo que ambos cumplirán cinco años de internación en régimen cerrado, además de un programa de reinserción social.

Con este fallo, el Tribunal Oral en lo Penal de Quillota acogió la tesis presentada por la Fiscalía ECOH de Valparaíso, poniendo término al proceso judicial por uno de los hechos de mayor violencia registrados durante 2025 en La Calera, donde un estudiante resultó con graves secuelas tras recibir un disparo en la cabeza mientras se dirigía a clases.

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