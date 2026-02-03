A 19 años de la tragedia: Valparaíso recuerda a víctimas de la explosión en calle Serrano

A la misma hora en que en 2007 una explosión provocó un incendio de grandes proporciones, familiares, vecinos y autoridades municipales se reunieron en el memorial ubicado en calle Serrano de Valparaíso, para rendir homenaje a Aldo Ayala, Avelina Pozo, Ivonne Castro y Eliseo Páez, víctimas del siniestro que enlutó a la Ciudad Puerto.

“Es un año más de recuerdo, cuando llega esta fecha es obvio que se nos aprieta un poco el corazón y nos da una angustia increíble. Han pasado 19 años, pero todavía está vivo el recuerdo de lo que pasó ese día”, comentó Judith Castro, hermana de Ivonne.

Asimismo, Marcos Ayala, hermano e hijo de dos de las víctimas, indicó que “han sido 19 años muy difíciles, en los que hemos estado luchando por reconstruirnos internamente como personas, que ojalá las palabras de la alcaldesa caigan en tierra fértil y podamos ver en un par de años a calle Serrano con un espacio para la ciudadanía y recupere el esplendor”,

Finalmente, la alcaldesa Camila Nieto, quien estuvo presente en la ceremonia, enfatizó en que “a 19 años nos reunimos a recordar, a hacer este ejercicio de memoria, pero también a dar esperanzas en los proyectos que se están trabajando desde el sector público para ir recuperando la calle Serrano, que esperamos sean bien recibidos por la comunidad y siempre recordando los hechos que allí sucedieron”.

PROYECTOS BARRIO PUERTO

El Barrio Puerto, situado dentro del Sitio de Patrimonio Mundial, recibirá una contundente inversión de $1.281.620.677 que permitirá adquirir los terrenos siniestrados en calle Serrano; el mejoramiento de la plazuela San Francisco, dotándola de áreas verdes, juegos, iluminación y mobiliario; intervenir más de 1.300 m² en conservación vial y reparaciones de emergencia; el Programa de Activación Comercial y Cultural; más la adquisición de equipos de mantención urbana para mejorar la limpieza y gestión del espacio público.

Estos cinco proyectos serán financiados por la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), a través del programa Revive Barrios y ejecutados por el municipio de Valparaíso. En cuanto a la destinación de las propiedades que quedaron sin uso alguno luego del incendio ocurrido en 2007, se contempla que los dos terrenos, que se comprarán con los dineros de la Subdere, se unan a los terrenos municipales que fueron entregados en donación por la familia Maluk, para poder construir la Escuela de Oficios Patrimoniales del municipio, además de un área verde en el sector.

PURANOTICIA