A 16 años de cárcel fue condenado el autor de violento robo contra adulto mayor en escalera de ingreso al mall de Viña del Mar

En el Tribunal Oral en Lo Penal de Viña del Mar se llevó cabo el juicio en contra de Brian Díaz Briones, de 19 años, acusado por el Ministerio Público como autor –en grado consumado– de un delito de robo con violencia calificado, hecho ocurrido el 18 de mayo del año pasado fuera del mall ubicado en Av. Libertad con 14 Norte.

El fiscal de Viña del Mar, Gonzalo Inostroza, relató que, "en circunstancias que la víctima, de 70 años de edad, transitaba en la vía pública, se le acercó el imputado junto a otros sujetos de identidad desconocida, golpeándola fuertemente, cayendo éste por las escaleras del ingreso de la tienda París, del mall Marina Arauco, y le sustrajeron su celular, para luego huir, siendo seguidos por guardias municipales y detenido con el teléfono de la víctima en su poder, y entregado a Carabineros".

Producto de aquello, la víctima resultó con lesiones de carácter grave.

Se llevó a juicio prueba testimonial, que incluyó el relato de la víctima, pericial, documental y otros medios de prueba. Entre la prueba de cargo, fue fundamental para la acreditación del ilícito la declaración de los funcionarios de seguridad municipal, quienes lograron la detención del imputado, aún con la especie sustraída, lo que también fue valorado en la sentencia por el Tribunal viñamarino.

“Los testigos de cargo presentados por el acusador se consideraron deponentes creíbles y fiables. No aparecieron de ninguna manera antecedentes que permitieran presumir que de algún a forma, los declarantes, alterasen la verdad o exagerasen en sus relatos. Ninguno de ellos conoce de alguna forma al acusado; al menos eso no apareció sugerido. En sus respectivos relatos, no incurrieron en contradicción, ni fueron sorprendidos en manifestaciones de hechos exagerados o aventurados. Por otro lado, lo que señalan pareció apegarse al sentido común. El testimonio central y cardinal, a la hora de reconstruir los hechos, es el del inspector municipal. Se trata de un funcionario dedicado a actividades de vigilancia y seguridad en términos ciudadanos”, expone la sentencia.

La Sala –integrada por los magistrados Felipe Ortíz de Zárate Fernández, quien presidió, Cristobal Lira Orphanopoulos y Claudio Correa Zacarías– condenó al acusado a la pena de 16 años de presidio mayor en su grado máximo, además de accesorias legales, condena que deberá cumplir de manera efectiva en la cárcel.

“La relevancia del fallo tiene que ver con el lugar donde suceden los hechos, esto es, en la intersección de la Av. Libertad con calle 14 Norte, ingreso al mall Marina Arauco, donde en los últimos meses se ha detectado la comisión de gran cantidad de delitos por parte de jóvenes que se dedican al robo de teléfonos celulares y cadenas a transeúntes y clientes del mall. Fue un muy buen resultado y resalta, además, que contamos con la colaboración de personal de seguridad municipal, cuyo testimonio fue esencial durante el juicio”, destacó el fiscal Inostroza tras conocer la sentencia.

