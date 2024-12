A 10 meses de la tragedia, peritaje dental permitió identificar a la última víctima del megaincendio que permanecía en el SML

A poco más de 10 meses de desatada una de las peores tragedias que recuerde el Gran Valparaíso, como lo fue el megaincendio del 2 y 3 de febrero en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, finalmente el Servicio Médico Legal (SML) logró identificar a la última víctima que permanecía como NN en sus dependencias en Valparaíso.

Y tal como preveían sus familiares, se trataba de Erick Sandro Maggio Aguirre, de 48 años de edad, quien vivía en la calle Millaray de la Villa Independencia, en la parte alta de Viña del Mar, lugar donde justamente fue encontrado su cuerpo y el de sus mascotas.

La información fue confirmada por Jorge Cisternas, primo de la última víctima reconocida y dirigente vecinal del sector, quien se reunió con la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, y el director regional de SML, Marcos Faúndez, instancia donde le comentaron los detalles de las diligencias realizadas en el cadáver.

Y aunque ni Cisternas ni sus familiares dudaron por un segundo que el cuerpo hallado correspondiera al de Erick Maggio, lo cierto es que ni los peritajes genéticos ni la exhumación de los restos de la madre del fallecido permitieron identificar que este cuerpo sin vida y calcinado era compatible con el de sus familiares.

Primero fue su primo el que entregó una muestra de sangre para que fuera cotejada, sin embargo los resultados fueron negativos. Tras ello, se exhumaron los restos de Lucía Aguirre, fallecida hace 3 años, sin embargo, tampoco hubo resultados positivos. Fue en ese instante cuando la familia se enteró que Erick Maggio había sido adoptado.

Tras este golpe para la familia del fallecido, se debió recurrir a pericias dentales, las cuales debieron ser contrastadas con fotografías tomadas en vida a la víctima y donde apareciera con su rostro sonriente, pues otro de los problemas detectados fue que no se encontró ninguna ficha de atención odontológica de Maggio.

"El análisis de antecedentes dentales finalmente nos acerca al grado de certeza científico y técnico, que nos permitió dar lugar a la solicitud Servicio Médico Legal en que nos proponen una identificación y nosotros autorizamos la entrega", sostuvo la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich.

En tanto, el director regional del SML, Marcos Faúndez, comentó que "estamos muy satisfechos, porque estamos pronto a realizar un hito importante dentro de la región y para el país, que es la entrega del último cuerpo de fallecido del megaincendio (...) Ha sido un proceso largo para algunos casos, de mayor complejidad".

Felipe Olea, abogado de la familia Maggio y de otro medio centenar de víctimas, indicó que esto no es sólo una referencia estadística, sino que una constatación de la magnitud de la tragedia "provocada por negligencia del Estado".

Vale hacer presente que Erick Maggio falleció el 2 de febrero al interior de su casa en la Villa Independencia y en compañía de su perro y su gato. Sus vecinos recuerdan que intentaron ayudarlo a escapar, pero que el hombre de 48 años no quiso hacerlo: "No, yo no me voy. Me quedo con mi perro y con mi gato. Váyanse no más y que sea lo que Dios quiera", habrían sido sus últimas palabras, según recuerdan los vecinos.

