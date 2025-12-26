A 10 años de cárcel fueron condenados dos delincuentes que protagonizaron violento asalto a conductor y pasajeros en Valparaíso

Ante la Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso, se desarrolló el juicio en contra de Carlos Javier Domínguez Castillo y Giann Gabriel Rollino Castillo, chilenos de 32 y 31 años, respectivamente, acusados como coautores del delito de robo con intimidación, cometido en contra de un conductor de microbús en Valaparaíso.

Según expuso el fiscal Rodrigo Yáñez, estos hechos se registraron el 2 de diciembre de 2024 cuando, "aproximadamente a las 16:00 horas la victima conducía un microbús de la línea 520, que cubre la ruta Valparaíso-Laguna Verde. Al transitar por el sector de Playa Ancha, el conductor detuvo el bus para recoger pasajeros, instante en que abordan el microbús los imputados e inmediatamente procedente a intimidarlo, logrando sustraer la suma de $80.000 correspondiente a la recaudación diaria del microbús”.

Además, los imputados intimidaron y exigieron violentamente las pertenencias de los pasajeros que se encontraban al interior del microbús, arrebatándole los objetos personales a una menor de 12 años. Posteriormente, ambos delincuentes descendieron del vehículo de transporte y huyeron del lugar en dirección a calle El Molo.

Durante el juicio se rindió prueba testimonial, pericial, documental y otros medios de prueba que buscaban acreditar los hechos, por lo que la sentencia indicaba que "valorando libremente la prueba de cargo, se estimó que esta resultó suficiente, bajo el estándar del más allá de toda duda razonable, para tener por acreditados los hechos y la participación de ambos acusados”.

La sala condenó a los acusados a la pena de 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio para cada uno, como coautores del delito de robo con intimidación consumado. Asimismo, se les impuso la pena accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

PURANOTICIA



