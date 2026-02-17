A $1.599 millones logró reducir el déficit la Municipalidad de Viña del Mar: La cifra más baja en los últimos 20 años

A una cifra histórica de $1.599 millones logró reducir el déficit municipal la actual administración del Municipio de Viña del Mar, cifra determinada según lo establecido por la Contraloría General de la República (dictamen N° E582563 del 20 de diciembre de 2024), que la Unidad de Control confirmó en su último informe entregado el 11 de febrero pasado.

La disminución del déficit responde a una gestión que ha logrado una rebaja sustantiva desde que se asumió la gestión municipal en junio del año 2021, cuando la municipalidad se recibió con una deuda que superaba los $21 mil millones debido a omisiones e inobservancias contables, financieras y administrativas durante el período de la exalcaldesa Virginia Reginato.

Ello obligó a desplegar una sólida estrategia financiera y de saneamiento fiscal con el objetivo de rebajar el déficit heredado y sanear las finanzas de la comuna para avanzar en proyectos que beneficien a toda la ciudad y sus habitantes.

De ese modo, y tras cerrar el 2021 con un déficit de $11.818, a los pocos meses de trabajo se logró rebajar el déficit municipal a $7.806.000 millones el 2022 logrando llegar a fines del 2025, con la cifra más baja en los últimos años, esto es, un mínimo histórico de $1.599 millones.

La alcaldesa Macarena Ripamonti subrayó que “cuando asumimos, Viña del Mar estaba entre las comunas con mayor déficit del país con un descalabro financiero tremendo. Pasar de esa situación a los buenos números que hoy estamos mostrando no es casualidad: es el resultado de un trabajo constante, de mucha dedicación y de una planificación financiera responsable”.

La jefa comunal detalló que “hemos optimizado recursos, disminuido horas extras que no son fundamentales y ordenado el gasto, sin dejar de invertir en nuestros barrios, donde debe estar el dinero público. Al mismo tiempo que hemos incrementado ingresos con concesiones, nuevos permisos y cobro oportuno. Este esfuerzo lo hemos realizado en conjunto con el Concejo Municipal, con responsabilidad y altura de miras, más allá de diferencias legítimas. Porque aquí ha habido un solo foco: Viña del Mar”.

La autoridad recalcó que: “Nuestro compromiso es seguir resguardando cada peso de la comuna con visión de futuro, para consolidar un desarrollo sólido y sostenible para la ciudad”.

ESTRATEGIA FINANCIERA

El resultado es fruto de una estrategia que incluyó un diagnóstico acabado de la situación financiera del municipio, una planificación acuciosa de recuperación de las finanzas, mejoramiento de procesos municipales, pagos estratégicos, inversión y control de la deuda con el cual se logró reducir el desembolso de horas extras en un 90%, por ejemplo. A ello se sumó una política de recaudación más enérgica que generó más de $16 mil millones en ingresos adicionales en 2023.

Dicho ordenamiento ha permitido redirigir recursos hacia la inversión pública, posicionando a Viña del Mar como el cuarto municipio con mayor número de proyectos presentados a nivel nacional.

De esta manera, la administración que encabeza la alcaldesa Macarena Ripamonti está cumpliendo con su compromiso de fortalecer los recursos de la comuna para invertirlos donde más se necesitan, administrándolos con máxima responsabilidad y eficiencia, asegurando que el gasto público se realice bajo un estricto cumplimiento de la ley.

