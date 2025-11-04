93% de avance presenta la construcción del Servicio de Alta Resolutividad de Miraflores

Un 93,43% de avance presenta la construcción del Servicio de Alta Resolutividad (SAR) de Miraflores, una de las obras más importantes en materia de salud que se ejecutan actualmente en Viña del Mar, con una inversión que supera los $5 mil millones.

La obra gruesa ya está completamente concluida, quedando pendientes las labores de terminaciones que incluyen la instalación y prueba de mobiliario, la colocación de puertas y la incorporación de diversos equipamientos.

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, señaló que “cuando llegamos al municipio nos propusimos recuperar la infraestructura pública de Viña del Mar, especialmente en los sectores donde históricamente se había postergado el acceso a servicios de salud dignos y de calidad. Por eso, ver que el SAR de Miraflores ya supera el 90% de avance nos llena de orgullo: este proyecto representa un compromiso cumplido con la comunidad, beneficiando a más de 100 mil vecinos del sector alto, entregando atención de urgencia, procedimientos clínicos, radiografías y equipamiento moderno que permitirá responder de forma rápida y eficiente a las necesidades de salud de la población”.

Asimismo agregó que este “es un paso muy importante para Viña del Mar, porque demuestra que cuando se trabaja con planificación, con voluntad y con sentido de justicia territorial, los avances en infraestructura se transforman en bienestar real para las personas. Hay que recordar que ahí existía una toma ilegal de terreno, que logramos despejar y concretar esta construcción, un trabajo serio”.

El SAR Miraflores, primero de su tipo en Viña del Mar, está proyectado para beneficiar a más de 109 mil personas del sector alto de la ciudad. Entre sus prestaciones se consideran radiografías, procedimientos clínicos y atención de urgencia, lo que permitirá dar una respuesta oportuna y eficiente a las necesidades de salud de la comunidad.

La obra contempla una superficie total de 854,63 m2, distribuidos en tres niveles, con ascensor. En cuanto al equipamiento se incluye boxes de categorización, procedimientos, reanimación, atención, acogida, observación, de tratamiento respiratorio y sala de rayos X osteopulmonar.

Un hito relevante del proyecto fue la recuperación del terreno donde hoy se emplaza la obra, espacio que estuvo ocupado de manera irregular durante años.

Gracias a una gestión coordinada entre los equipos municipales y las fuerzas policiales, el sitio fue recuperado en junio de 2023, lo que permitió iniciar el proceso de licitación pública y posteriormente las obras, ejecutadas por el Servicio de Salud Viña del Mar–Quillota–Petorca.

