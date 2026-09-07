92 millones de litros adicionales de agua potable se producirán durante las Fiestas Patrias 2026 en la región de Valparaíso

Para enfrentar uno de los períodos de mayor consumo del año, Esval producirá 92 millones de litros adicionales de agua potable durante Fiestas Patrias, volumen equivalente al abastecimiento mensual de más de 6.100 hogares. El incremento responde al fuerte aumento de la demanda que se registra en comunas costeras de la región de Valparaíso, donde se espera la llegada de miles de turistas.

El operativo fue presentado este lunes en la planta de Producción de Concón durante una visita del delegado presidencial regional, Manuel Millones, quien conoció las medidas para resguardar la continuidad y calidad delservicio ante el aumento en la demanda de agua potabledurante estas fechas.

El gerente regional de Esval, Alejandro Romero, comentó que "las Fiestas Patrias representan uno de los períodos de mayor demanda del año para nuestros sistemas, especialmente en las comunas costeras. Por ello, hemos reforzado la producción, los equipos operativos y el monitoreo de nuestras fuentes e infraestructura para responder de manera oportuna a las necesidades de nuestros clientes durante todo el fin de semana largo”.

Por su parte, el delegado presidencial regional, Manuel Millones, sostuvo que "hoy tenemos la tranquilidad de contar con la capacidad necesaria para asegurar el abastecimiento de agua potable, esto significa que tanto los vecinos como los miles de turistas que visitan nuestra región de Valparaíso podrán disfrutar con confianza, ya que disponemos de recursos suficientes para responder a la demanda. Además, hemos podido constatar todo el proceso de producción y tratamiento del agua, que cumple con los más altos estándares de calidad, otorgando plena seguridad para su consumo".

Según las estimaciones de la sanitaria, durante este período se producirá cerca de un 5,5% más de agua a nivel regional. En las zonas costeras, el aumento podría llegar hasta un 34%, impulsado principalmente por la llegada de visitantes y el mayor consumo asociado a las celebraciones.

Las mayores alzas se proyectan en Cachagua, Papudo y El Quisco, con incrementos estimados de 48%, 43% y 40%, respectivamente en la producción de agua potable. Algarrobo y El Tabo también registrarían aumentos significativos.

Para responder a este escenario, Esval reforzó sus turnos operativos y equipos de emergencia, además de intensificar los mantenimientos preventivos de redes e infraestructura sanitaria. Asimismo, aumentó la revisión de instalaciones y el monitoreo de las fuentes superficiales que abastecen las plantas de producción de agua potable, mediante un seguimiento permanente de parámetros como caudales, turbiedad y condiciones operacionales.

En materia de calidad, la sanitaria realizará cerca de mil controles diarios al agua potable para verificar el cumplimiento de todos los estándares exigidos para el consumo humano.

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