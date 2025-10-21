85% de avance presentan las obras de la nueva base de Seguridad Pública en Viña del Mar: en diciembre entrará en funcionamiento

En plena ejecución se encuentra la base operativa de Seguridad Pública que el Municipio de Viña del Mar está instalando en la avenida Los Héroes con el objetivo de incrementar la labor táctica y el despliegue de inspectores en la zona.

La iniciativa se ejecuta en el marco del proyecto «Recuperación de espacios públicos, Av. Los Héroes», a través del Programa Sistema Nacional de Seguridad Municipal, con una inversión de $52 millones, financiados por la Subsecretaría de Prevención del Delito.

La alcaldesa Macarena Ripamonti precisó que “esta nueva base operativa forma parte de una estrategia integral que hemos diseñado para fortalecer la seguridad en el borde costero de Viña del Mar, un espacio que concentra una alta afluencia de público y gran parte de nuestros operativos de fiscalización”.

La jefa comunal puntualizó que “contar con presencia permanente en este sector nos permitirá actuar con mayor eficacia, prevenir situaciones de riesgo y reforzar el orden y la tranquilidad. Estamos anticipándonos a la temporada estival con acciones concretas y sostenidas, que buscan proteger a vecinos y visitantes”, dijo.

Las obras registran un 85% de avance y ya se terminó la instalación de los revestimientos interiores y exteriores, y actualmente se ejecuta la etapa de instalación del sistema eléctrico y empalmes. El término de los trabajos se proyecta para diciembre.

De esta manera, se contará con dos módulos con los cuales el Municipio de Viña reforzará su estrategia de seguridad en el borde costero, considerando que, según los análisis realizados por la Dirección de Seguridad Pública, cerca de la mitad de los operativos de fiscalización y recuperación de espacios efectuados en toda la comuna se concentran en este sector de gran atractivo turístico y alta afluencia de público.

PURANOTICIA