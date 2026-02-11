80% de avance registra la ejecución de obras de la plaza Los Inmigrantes en el cerro Concepción de Valparaíso

Un 80% de ejecución alcanza el proyecto de construcción de la plaza Los Inmigrantes emplazado en el cerro Concepción, iniciativa impulsada por la Municipalidad de Valparaíso y financiada por el Gobierno Regional, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

La iniciativa busca transformar un terreno municipal que por décadas permaneció abandonado y fue foco de incivilidades, consumo de alcohol y situaciones de riesgo, en un espacio público de calidad, seguro y accesible, pensado para el encuentro comunitario y el disfrute de vecinos, vecinas y visitantes del tradicional Paseo Atkinson.

Con una inversión superior a los $644 millones, el proyecto contempla la intervención de cerca de 800 metros cuadrados bajo el Mirador del Cerro Concepción, espacio en el que se construirán explanadas, áreas de recreación y descanso, juegos infantiles inclusivos, mobiliario urbano, paisajismo, accesibilidad universal y un mirador con vista privilegiada a la ciudad, además de luminarias, barandas perimetrales, sistemas de riego e iluminación y plantación de especies arbóreas.

La alcaldesa Camila Nieto destacó que “este proyecto refleja nuestro compromiso de recuperar espacios que durante años estuvieron abandonados y que generaban inseguridad. Hoy, con un 80% de avance, estamos muy cerca de entregar a la comunidad una plaza de calidad, pensada para el encuentro, la convivencia y el turismo. Valparaíso mejora cuando invertimos en espacios públicos dignos, que fortalecen la vida comunitaria y devuelven seguridad a nuestros cerros”.

A la fecha, se encuentran prácticamente finalizadas las obras de contención y las plataformas principales de la plaza, así como también, la instalación de luminarias y pavimento, restando trabajos de terminaciones generales, instalación de juegos infantiles, jardineras y la habilitación final del mirador y rampa de acceso.

Desde la comunidad, los vecinos han valorado el avance de la obra: “Ese espacio, que personalmente me tocó casi 60 años y fracción verlo desocupado, es para nosotros reconfortante poder ir recuperándolo y sobre todo, con la vista que tiene. Es algo que nos va a significar ampliar la visión y que la gente pueda disfrutar, bajar y caminar en ese sector. Nos encanta la forma en la que se ha trabajado, me he preocupado a diario y debo reconocer en ello que ha sido un trabajo de egipcio hacer toda esa pega, porque no se pudo llevar maquinaria. Por tanto, todo el traslado ha sido en carretilla. Como junta de vecinos, vamos a aportar con la instalación de cámaras y, de alguna manera, tenemos que ser los cuidadores de ese lugar y que cumpla la función de recreación”, explicó Enzo Gagliardo, presidente de la Junta de Vecinos N° 28 del cerro Concepción.

El proyecto ha sido desarrollado de manera participativa junto a la Unidad Vecinal N°28, la Oficina Municipal de Zona Plaza Justicia, el Consejo de Inmigrantes Históricos y con el apoyo técnico de equipos de SECPLA y DOM del municipio porteño.

En relación con el nombre asignado al proyecto, la denominación “Plaza Los Inmigrantes” rinde homenaje a las comunidades británica, alemana y de Medio Oriente que se asentaron en el sector durante el siglo XIX y que contribuyeron a la conformación de la identidad del cerro, resguardando la memoria histórica del lugar.

