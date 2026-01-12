77 perros y gatos recibieron vacuna antirrábica tras hallazgo de murciélago en Quilpué

La Seremi de Salud de Valparaíso llevó a cabo un operativo gratuito de vacunación antirrábica, beneficiando a 57 perros y 20 gatos, el cual tuvo lugar en dependencias de la Oficina Provincial Marga Marga, ubicada en Quilpué.

Esta acción preventiva se enmarca en los protocolos sanitarios activados tras el hallazgo de un murciélago en la comuna, cuyo estado impidió que el Instituto de Salud Pública (ISP) pudiera establecer un diagnóstico.

Considerando que los murciélagos son los principales reservorios de rabia en Chile, y que ante la imposibilidad de confirmar o descartar la presencia del virus corresponde adoptar medidas preventivas, la Autoridad Sanitaria activó este operativo como parte de las acciones de control destinadas a prevenir eventuales contagios en animales domésticos y resguardar la salud de la población.

La Seremi de Salud recordó a la comunidad que frente al hallazgo de murciélagos, ya sea vivos o muertos, es fundamental no manipularlos y dar aviso inmediato a la Autoridad Sanitaria, a través de los canales disponibles en el sitio web www.ssrv.cl.

PURANOTICIA