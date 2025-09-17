68 celulares, 293 armas blancas y 396 dosis de droga incautada dejan allanamientos en cárceles de la V Región ad portas del "18"

Las Fiestas Patrias son una de las fechas más sensibles a lo largo del año al interior de las cárceles de la región de Valparaíso y el país completo. Dada la festividad, los intentos de ingresos de elementos prohibidos aumentan ostensiblemente, lo que lleva a Gendarmería a incrementar los procedimientos de registro y allanamiento en cada una de sus recintos del subsistema cerrado.

Dada esta situación es que se implementó el Plan Preventivo de Fiestas Patrias, iniciativa que permitió durante la primera quincena del mes de septiembre, la realización de 41 procedimientos de registro y allanamiento en cárceles de la región.

En estos operativos lograron decomisar 68 teléfonos celulares, 293 armas blancas de fabricación artesanal y 396 dosis de diversos tipos de drogas, entre otros elementos que están prohibidos por la administración penitenciaria y que pueden generar desordenes que ponen en riesgo la vida de la población penal y/o de los funcionarios.

A estos artículos se suman –aunque en menor cantidad– cables USB, fermento artesanal, pipas, perfumes, audífonos, entre otros.

A esta alza en los procedimientos se suman otras medidas que buscan reforzar las unidades penales durante las Fiestas Patrias: una de ellas es el apoyo, por parte de personal uniformado de la Dirección Regional, en labores de seguridad en distintos recintos penales de la región y, principalmente, en el Complejo Penitenciario de Valparaíso.

Además, 40 gendarmes alumnos se encuentran realizando sus prácticas en los recintos penitenciarios, principalmente en el Complejo porteño.

Los alumnos de la Escuela Institucional participan en diversas labores al interior de las cárceles, entre ellas algunas que permiten reforzar la seguridad de las mismas.

