66 familias de la región de Valparaíso recibieron sus títulos de dominio de parte del Ministerio de Bienes Nacionales

Autoridades del Ministerio de Bienes Nacionales concretaron la entrega de 66 títulos de dominio a familias de la región de Valparaíso, en una ceremonia realizada en el Parque Cultural de Valparaíso.

La regularización de la pequeña propiedad raíz constituye una de las principales atribuciones del Ministerio de Bienes Nacionales, permitiendo legitimar la posesión de terrenos con una extensa historia de tenencia irregular.

Este proceso habilita, bajo determinados requisitos legales y urbanísticos, el acceso a un título de dominio, herramienta clave para postular a beneficios del Estado, mejorar viviendas y asegurar herencias.

Durante el Gobierno del Presidente Boric, se han entregado más de 28.000 títulos de dominio a nivel nacional, con un énfasis especial en jefas de hogar y personas mayores. En la región de Valparaíso, más de 1.700 familias ya cuentan con la tranquilidad de ser propietarias legales de sus terrenos, reafirmando el compromiso del Estado con una política pública de justicia territorial y equidad.

La nómina de beneficiarios considera 66 usuarios, con una distribución equilibrada por sexo -32 hombres y 33 mujeres— además de una personalidad jurídica. Predomina la propiedad urbana, con 52 inmuebles, frente a 15 rurales, lo que evidencia una mayor concentración en zonas urbanas.

Se registra la participación de personas pertenecientes a los pueblos Diaguita y Mapuche, incorporando un enfoque de reconocimiento intercultural. Asimismo, se identifican 27 jefaturas de hogar, acreditadas por el Ministerio de Desarrollo Social, la inclusión de una persona inscrita en el Registro Nacional de la Discapacidad y una significativa presencia de personas adultas mayores, que alcanzan 45 beneficiarios.

El subsecretario de Bienes Nacionales, Sebastián Vergara, comentó que "durante el Gobierno del Presidente Gabriel Boric hemos estado en el territorio entregando, hasta el momento, más de 28 mil títulos de dominio a nivel nacional. Algo fundamental para las familias, ya que más que un documento, los títulos de dominio son seguridad y certeza territorial y social porque con éste las personas pueden acceder a diferentes beneficios del Estado, además de la posibilidad de vender y heredar"

El seremi de Bienes Nacionales, Eduardo León, hizo un llamado "a no contratar intermediarios para regularizar el título de dominio. Tienen que hacerlo directamente en la Oficina de Bienes Nacionales, frente a la plaza Victoria, en Molina 446, y los municipios con los que tenemos convenio, por ejemplo Hijuelas, Santa María, Putaendo. Son ocho convenios y así poder trabajar directamente con nuestros abogados y evitar estafas".

