65 hectáreas ha consumido el incendio forestal que se desarrolla cercano a sectores poblados en San Antonio

De acuerdo con la información técnica proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred), el incendio forestal en la localidad de Cuncumén de la comuna de San Antonio se mantiene "en combate".

El siniestro denominado "Quebrada La Iglesia" ha consumido una superficie aproximada de 65 hectáreas.

La emergencia se desarrolla cercana a sectores poblados. Hasta el momento se han enviado 5 mensajes SAE para reforzar los procesos de evacuación.

En consideración a estos antecedentes y en base a la información técnica proporcionada por Conaf, encoordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional del Senapred mantiene la Alerta Roja para la comuna de San Antonio por incendio forestal, que se encuentra vigente desde este martes.

Trabajan en el lugar del incendio forestal: Cuerpo de Bomberos de San Antonio, Santo Domingo, Algarrobo, El Quisco, El Tabo, Cartagena y Casablanca. 9 brigadas, 8 técnicos, 4 aviones, 5 helicópteros, 1 avión de observación, 1 camión aljibe y 1 maquinaria pesada de Conaf.

