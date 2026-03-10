Incautan 150 kilos de clorhidrato de cocaína y 27 kilos de cocaína base en Quilpué: un boliviano fue detenido

La Brigada Investigadora de Robos (Biro) Concón de la Policía de Investigaciones (PDI), en un trabajo coordinado con el Ministerio Público, detuvo a un ciudadano boliviano, por su responsabilidad en la Infracción a la Ley 20 mil, incautando en el operativo gran cantidad sustancias ilícitas, como clorhidrato de cocaína y cocaína base.

El jefe de esta unidad especializa de la PDI, subprefecto Carlos Zumarán, señaló que, “los detectives a través del análisis de información y procesos investigativos en curso, se trasladaron hasta un domicilio de la comuna de Quilpué, donde lograron la ubicación de dos vehículos, los cuales, al ser inspeccionados, se les encontró ocultos en distintos compartimientos, 150 kilos de clorhidrato de cocaína y 27 kilos de cocaína base”.

Cabe señalar, que al continuar con las diligencias, el trabajo de análisis criminal e inteligencia policial permitió a los oficiales ubicar y detener al imputado, quien corresponde a un ciudadano extranjero mayor de edad, que se encontraba en situación migratoria irregular en nuestro país.

Por instrucción del Ministerio Público, el aprehendido fue puesto a disposición de la Juzgado de Garantía de Quilpué, donde se establecerán las medidas cautelares en su contra en su calidad de infractor a la Ley de Drogas.

