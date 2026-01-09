63.000 metros cuadrados de cerros y quebradas han sido despejados con el retiro de 408 toneladas de desechos en Valparaíso

Con el inicio del verano en el hemisferio sur del planeta, la Municipalidad de Valparaíso ha intensificado los operativos de desmalezado y habilitación de cortafuegos en diversos puntos estratégicos de la comuna, enmarcado en el Plan Verano 2025-2026, con el objetivo de prevenir incendios.

Las labores han permitido retirar 408 toneladas de distintos tipos de desechos, dejando 63.000 m² de cerros y quebradas despejados y más seguros, fortaleciendo la protección de los barrios porteños frente a los riesgos que conlleva cada temporada estival.

Esta iniciativa, forma parte de una estrategia integral que contempla intervenciones preventivas en conjunto con vecinos, trabajos de desmalezado y cortafuegos en sectores prioritarios, así como acciones de educación y concientización comunitaria. Todo ello tiene como objetivo reducir los riesgos asociados a incendios forestales y reforzar el autocuidado y la corresponsabilidad.

Sobre ello, la alcaldesa Camila Nieto enfatizó en que “entendemos que la prevención es una tarea compartida entre el municipio, pero también la comunidad, y estas acciones son fundamentales para cuidar la ciudad de la mano del compromiso de los equipos municipales, de los vecinos y las vecinas. Sé que han trabajado intensamente en los cerros, las quebradas, reduciendo riesgos importantes de tener incendios que nos afecten, no solamente la biodiversidad de los cerros y las quebradas, sino que también afecten los hogares en donde habitamos".

"Este esfuerzo refleja una gestión que se anticipa, pero que también requiere de la voluntad y, sobre todo, de la toma de conciencia de los porteños y porteñas. Nuestros espacios, los cerros y las quebradas, no son basurales, son lugares que se cuidan, porque, de esa manera, también nos cuidamos nosotros y prevenimos los incendios”, complementó la primera autoridad comunal.

En la misma línea, Pamela Morales, vecina del cerro Merced, valoró estas intervenciones comentando que “esto es una tranquilidad para nosotros, porque si hay un incendio nos afecta a todos, como fue el gran incendio de Valparaíso. Hay mucho desmalezamiento y estoy feliz también por mis vecinos, de que puedan estar más tranquilos con esto”.

En caso de necesitar que el Municipio porteño haga retiro de distintos desechos producto de desmalezados comunitarios, se debe contactar directamente con la OMZ de su sector, quienes realizarán las gestiones correspondientes.

