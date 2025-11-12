600 familias de la región de Valparaíso recibirán kits solares para enfrentar posibles emergencias

Click acá para ir directamente al contenido
Hasta el momento, las entregas se han realizado en las comunas de Petorca, Rinconada, Algarrobo, Puchuncaví y Limache, proyectándose a otras en las próximas semanas.

Miércoles 12 de noviembre de 2025 20:52
La Seremi de Energía de la región de Valparaíso continúa avanzando con el programa “Siempre Listos”, una iniciativa que busca preparar a las familias vulnerables ante emergencias mediante una mayor conectividad energética.

A la fecha, casi 200 familias han recibido un Kit de Resiliencia Energética, y la meta regional es llegar a 600 hogares en las próximas semanas.

Este trabajo se desarrolla en coordinación con los municipios que forman parte del programa Comuna Energética, quienes son los encargados de identificar a los beneficiarios.

El programa “Siempre Listos” forma parte del Plan Familia Preparada del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), que promueve el autocuidado y la cultura preventiva en los hogares del país. A través de una guía práctica, se facilita la organización, preparación y respuesta ante emergencias, contribuyendo así a la reducción del riesgo de desastres a nivel comunitario.

Las entregas se han realizado en diversas comunas de la región, entre ellas Petorca, Rinconada, Algarrobo, Puchuncaví y Limache, donde además se han desarrollado jornadas de capacitación orientadas a fortalecer las capacidades comunitarias para enfrentar desastres naturales o interrupciones del suministro eléctrico.

La seremi de Energía, Anastassia Ottone, destacó que "con la entrega de estos kits, junto con la capacitación que hacemos, los dirigentes y familias de la región van a poder enfrentarse mejor a las emergencias y desastres que lamentablemente ocurren cada cierto tiempo en la zona, la región y el país. Una de las primeras cosas que pasa cuando se produce una de estas situaciones es que se interrumpe el suministro eléctrico, por eso estos elementos ayudan a prepararse y, ante la emergencia, podrán seguir conectados y estar siempre listos como bien dice el programa”.

En la mayoría de las jornadas se contó con la participación de alcaldes y alcaldesas, junto a funcionarios de Senapred regional, quienes complementaron las actividades de capacitación reforzando el llamado al autocuidado.

Cada kit incluye una linterna, un power bank con conectores y ampolletas, y una radio, todos de carga solar, lo que permite que las familias se mantengan conectadas y preparadas ante cortes de energía o emergencias.

