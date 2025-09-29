6 niños y 20 adultos debieron ser evacuados ante posible fuga de gas en los alrededores de jardín infantil y sala cuna de Villa Alemana

Cerca de 30 personas –entre ellas seis menores de edad– debieron ser evacuadas desde un jardín infantil de Villa Alemana debido a una posible fuga de gas.

Voluntarios del Cuerpo de Bomberos de la comuna llegaron hasta el lugar tras ser alertados por un fuerte olor en los alrededores de la estación Sargento Aldea.

De manera preventiva, la institución procedió a evacuar a seis niños del jardín infantil y sala cuna Entresueños, dependiente de la Corporación Municipal.

Asimismo, se indicó que alrededor de 20 adultos también debieron abandonar las instalaciones del establecimiento y otros inmuebles debido a la emergencia.

Producto de este procedimiento, se mantiene cerrada la calle ubicada a un costado de la estación de Metro Valparaíso en la comuna de Villa Alemana.

(Imagen: Quinta Conectado)

PURANOTICIA