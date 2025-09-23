59 partes cursó la Seremi de Transportes a buses interurbanos y rurales entre el 1 y el 18 de septiembre en la región de Valparaíso

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones informó que más de 34 mil conductores fueron fiscalizados en los más de 700 operativos de control que realizó la cartera a través de sus inspectores y en estrecha colaboración con Carabineros y municipios, esto en el período comprendido entre el 18 de agosto y el fin de semana recién finalizado, donde además el 15% de los vehículos detenidos (5.133) presentó algún tipo de incumplimiento.

Al respecto, el ministro Juan Carlos Muñoz afirmó que “durante estas Fiestas Patrias estuvimos con un fuerte despliegue en las calles desde agosto, reforzando el mensaje a la conducción responsable y al autocuidado. Ya hemos finalizado estas fechas de celebración y lamentablemente no pudimos evitar el fallecimiento de 23 personas que fueron parte de los 563 siniestros que se registraron en estos días. No estamos hablando de números, estamos hablando de vidas, de amigos, que la semana pasada estaban con nosotros, pero que, por diversas circunstancias -la mayoría evitables- perdieron la vida. Vamos a seguir trabajando, porque no puede ser que -en promedio- 4 personas al día fallezcan en nuestras calles”.

En el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones destacaron que el trabajo colaborativo con Carabineros y Senda, permitió, además concretar 24.509 exámenes de alcotest y narco test, los que arrojaron 337 detenidos por consumo de bebida alcohólica y 220 por droga.

En el caso de la región de Valparaíso, desde el 1 hasta el 21 de septiembre, se controlaron 539 buses, entre interurbanos y rurales. Se cursaron 59 partes, siendo las principales infracciones las condiciones técnicas deficientes, asientos en mal estado y falta de información de parte de las empresas hacia el pasajero, respecto al uso de cinturón de seguridad.

Los controles se realizaron en los terminales rodoviarios de Los Andes, San Felipe, Quillota, San Antonio, Cartagena, Valparaíso, Viña del Mar y Quilpué. Junto con ello, se establecieron puntos de control en la Ruta 5, sector Peaje Las Vegas en la comuna de Llay Llay, Ruta 68, sector Peñuelas, Ruta 962 G, en la comuna de Cartagena, y en Ruta 60, comuna de Los Andes.

Respecto al reciente fin de semana, los controles se realizaron el domingo y fueron controlados 52 buses interurbanos en los terminales de Cartagena, Viña del Mar y Valparaíso. Además, fueron cursados 7 partes siendo la principal causa, defectos que impedían una correcta visibilidad a través de los parabrisas.

Desde Senda, su directora, Natalia Riffo, valoró el trabajo coordinado en todas las regiones del país, en el marco del programa Tolerancia Cero. “Este año, durante los 77 operativos planificados, realizamos en nuestras ambulancias un 7,2% más de exámenes de sangre toxicológicos en comparación al año 2023, que fueron la misma cantidad de días de celebración. Esto permitió identificar un 33,3% más de personas que conducían bajo el efecto de alguna sustancia, favoreciendo así el trabajo de Carabineros en el retiro de circulación de conductores con presencia de drogas”.

Además, desde la cartera detallaron que, en base a la información proporcionada por Carabineros de Chile, las regiones de Arica, Atacama, Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía, Los Ríos y Región Metropolitana, concentraron la cifra de personas fallecidas en siniestros de tránsito en estas Fiestas Patrias 2025, mayoritariamente hombres que estaban al volante (18).

