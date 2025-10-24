57% de avance presentan obras de la plaza Los Inmigrantes del cerro Concepción: espacio porteño estuvo abandonado por años

En el cerro Concepción de Valparaíso se está ejecutando el proyecto de plaza Los Inmigrantes, iniciativa financiada a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) que constituye una intervención urbana significativa orientada a la recuperación de terrenos en zonas patrimoniales de la comuna porteña.

En una visita inspectiva a las obras ubicadas en una zona de propiedad municipal, se verificó que éstas presentan un 57% de avance y que contemplan una inversión superior a los 585 millones de pesos, por parte del Gobierno Regional de Valparaíso.

El gobernador Rodrigo Mundaca comentó que "esto tiene que ver con la recuperación de los espacios públicos. Un sitio que es tremendamente importante y valioso también para el paseo; en el fondo, lo que hace es que también le incorpora valor agregado al Paseo Atkinson. Aquí van a haber juegos infantiles, para que los niños puedan disfrutar; hay una inversión de más de cerca de 600 millones de pesos y es una obra que va a concluir en febrero del 2026. Esto también tiene que ver con seguridad, porque la seguridad no solamente tiene que ver con infraestructura y equipamiento policial, sino que también tiene que ver con la recuperación de espacios públicos”.

Las obras en ejecución consideran movimientos de tierra, limpieza del terreno para la instalación de una gran explanada soportada por vigas y pilares de hormigón armado, junto con la construcción de una plataforma y una escalinata de acceso desde el actual paseo Atkinson, en una superficie total de 1.925,56 m². Además, el muro será mantenido y sometido a limpieza, mientras que los taludes incorporarán elementos de paisajismo,

Respecto al proyecto, Claudia Caballería, administradora de la obra plaza Los Inmigrantes, señaló que "ya estamos en etapa de terminaciones en esta zona; nos falta avanzar en obra gruesa. La logística ha sido complicada, pero estamos logrando un trabajo precioso y estamos muy orgullosos de ser los partícipes de este gran proyecto. Esta es una gran explanada que se va a poder disfrutar; por los contornos tenemos un sector grande de paisajismo, vamos a plantar varias especies y se va a ubicar un juego infantil. Además una gran rampa de acceso universal que va a unir el paseo Atkinson con esta plaza”.

Por su parte, Enzo Galliardo, presidente de la Junta de Vecinos del cerro Concepción N°28, comentó que "para nosotros es importantísimo recuperar este espacio que por más de 60 años, y quizás más, estuvo deshabitado;. Por lo tanto, recuperar una plaza que permita a la gente poder compartir y disfrutar en el barrio, junto con otras inversiones que se han estado haciendo en el sector, nos tiene muy complacidos. Vemos con mucho agrado que ha ido evolucionando para llegar a buen término y poder muy prontamente inaugurarla”.

Esta intervención busca generar un nuevo espacio público seguro y accesible, integrando el entorno patrimonial y paisajístico de este sector del cerro Concepción, en la ciudad de Valparaíso.

