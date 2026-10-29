53 vecinos de Limache se certificaron en oficios para ampliar sus oportunidades laborales y emprender

53 vecinos de Limache fueron certificados tras completar de forma exitosa cursos impartidos por el Centro de Capacitación de la Municipalidad, orientados a entregar y fortalecer competencias laborales para sus desarrollos personales.

El objetivo del trabajo municipal es que mujeres y hombres accedan a herramientas necesarias para adquirir nuevos conocimientos, perfeccionar habilidades y dominar técnicas que les permitan enfrentar de mejor manera los desafíos del mundo laboral y generar nuevas oportunidades de crecimiento económico.

Una de ellas fue Cristina González, quien tras concluir el curso de Higiene y Manipulación de Alimentos señaló que "estaba buscando algo para superarme, porque siempre me dijeron que no podía y esta es la manera de demostrarme que sí pude”.

Los cursos certificados fueron: Higiene y Manipulación de Alimentos, Bartender, Sushi, Computación Básica, Pedicure, Apicultura y Excel Básico.

La formación está orientada al fortalecimiento de oficios y al desarrollo de competencias que podrán aplicar en distintos ámbitos laborales y productivos, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida y ampliar sus oportunidades de inserción laboral.

La iniciativa, además, tiene por objetivos fomentar el emprendimiento y la autonomía económica de los participantes y promover la formalización de actividades para desarrollar negocios propios, generar ingresos y consolidarse como emprendedores independientes.

El alcalde Luciano Valenzuela destacó que “uno de los elementos clave que tiene el Centro de Capacitación Municipal es que en el corto tiempo tú puedes obtener una acreditación que te faculta para desarrollar algún tipo de oficio. Eso en los tiempos que estamos viviendo, con una alta tasa de desempleo, se convierte en una herramienta fundamental. Es más difícil sacar una carrera técnico- universitaria de un año y medio o cinco años, en cambio, obtener una certificación en 3 meses es un buen inicio para poder desempeñar un oficio. Es una herramienta rápida, pero también efectiva de agilizar el empleo dentro de la comuna”.

Fernanda Rivero, quien se certificó en Higiene y Manipulación de Alimentos, indicó que “estaba pensando en crear un nuevo emprendimiento que se basa en alimentación saludable para animales y vi esta opción y la tomé (…) me encantó, siento que es bastante completo, la profesora se nota que tiene varias herramientas y lo traspasó completamente, me voy feliz y llena de ilusión”.

El programa representa una inversión en capital humano que contribuye al desarrollo de capacidades, la generación de empleo y al fortalecimiento de la economía local, mediante la entrega de conocimientos prácticos y herramientas que impactan directamente en la calidad de vida de las familias limachinas.

PURANOTICIA