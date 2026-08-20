51 bebés esperan por una familia de acogida en la región de Valparaíso: llaman a la comunidad a abrir las puertas de sus hogares

Un total de 51 bebés esperan actualmente una familia de acogida en la región de Valparaíso, de acuerdo con la información entregada por el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia durante una actividad de sensibilización realizada en AIEP Valparaíso.

La cifra fue representada simbólicamente mediante 51 elementos utilizados por bebés, entre ellos mamaderas, chupetes, calcetines y guantes. Cada uno representó a un niño que actualmente necesita un entorno familiar que pueda brindarle protección y cuidado mientras se resuelve su situación familiar.

La actividad se desarrolló en el marco del Mes de la Niñez y de la firma de un convenio de colaboración entre el Servicio de Protección Especializada y AIEP. La instancia buscó acercar a estudiantes y docentes al programa Familias de Acogida y explicar cómo pueden participar quienes estén interesados en entregar temporalmente un espacio seguro a un niño o niña.

"La intervención consistió en algo muy especial, donde dejamos mamaderas, calcetines, guantes, chupetes. Cada uno de estos elementos representa un niño: 51 elementos por 51 niños. 51 bebés necesitan una familia de acogida. Si tú quieres serlo, inscríbete en nuestra página: servicioproteccion.gob.cl", indicó Carolina López, directora regional (s) del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia de Valparaíso.

Durante la jornada también se presentó el testimonio de Daniela Perfetti, integrante de una familia de acogida, quien relató su experiencia de lo que significa abrir las puertas del hogar y acompañar a un niño o niña durante una etapa compleja de su vida.

AMPLIAR RED DE FAMILIAS

Como parte de la iniciativa, se inauguró además un punto de difusión permanente del programa Familias de Acogida en las dependencias de AIEP Valparaíso. El espacio permitirá que estudiantes, docentes y miembros de la comunidad educativa puedan acceder a información sobre el proceso para convertirse en familia de acogida.

Marcela Vaccaro, vicerrectora de Vinculación con el Medio y Comunicaciones de AIEP, comentó que "estamos muy orgullosos de firmar un convenio con el Servicio de Protección. Para nosotros es bien importante poder profundizar el trabajo que hemos hecho durante mucho tiempo con ellos, y la idea es poder dar difusión y comunicar qué es Familia de Acogida, fomentar una cultura de la acogida".

En la misma línea, Loredana Rosso, directora de las sedes AIEP Valparaíso y Viña del Mar, sostuvo que "Valparaíso ha sido el puntapié, pero ahora lo queremos transmitir a las 25 sedes de todo el país para poder trabajar en esto. Creo que es un tema de sensibilización y todos tenemos que aportar que nuestros niños estén bien".

El llamado del Servicio de Protección apunta así a ampliar la cantidad de familias disponibles para acoger temporalmente a niños y niñas que requieren protección, poniendo especial énfasis en la situación de los 51 bebés que actualmente esperan contar con un hogar de acogida en la región de Valparaíso.

PURANOTICIA