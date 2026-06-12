«500 años Valparaíso»: Movimiento convoca a construir una mirada de futuro para la ciudad en su primer encuentro ampliado

Con una amplia convocatoria ciudadana y regional, el Movimiento «500 años Valparaíso» realizó su primer encuentro ampliado, instancia que reunió a más de 100 líderes de distintos ámbitos del desarrollo de la ciudad y la región, con el objetivo de abrir un espacio de reflexión, movilización y propuestas de mediano y largo plazo para el futuro de la ciudad puerto.

La iniciativa, liderada por el exsenador Francisco Chahuán, junto a Rodrigo Díaz Yubero, busca proyectar a Valparaíso de cara al año 2036, cuando se conmemorarán 500 años de su descubrimiento.

El movimiento se define como una plataforma ciudadana, transversal, pluralista y diversa, orientada a recuperar el protagonismo de Valparaíso como polo universitario, ciudad Patrimonio de la Humanidad, eje estratégico portuario, cultural y patrimonial, y motor de desarrollo regional.

Al encuentro concurrieron autoridades regionales y locales, entre ellas el Delegado Presidencial Regional de Valparaíso, Manuel Millones; representantes del mundo gremial, como la Cámara Chilena de la Construcción y la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso; además de dirigentes sociales, universitarios, culturales, vecinales, empresariales y líderes de diversas áreas del quehacer porteño.

“Esta convocatoria busca construir el futuro de Valparaíso con una mirada de mediano y largo plazo. Queremos pensar la ciudad que soñamos para el 2036 y hacerlo de manera colectiva, integrando a todos los sectores que tienen algo que aportar. Valparaíso necesita recuperar su alma, su esperanza y su capacidad de proyectarse como una ciudad viva, integrada y con oportunidades para sus vecinos”, señaló Francisco Chahuán.

Durante la jornada se acordó avanzar en la conformación de seis comisiones temáticas, que tendrán la tarea de elaborar propuestas concretas para el desarrollo de Valparaíso y su entorno regional. Entre los temas abordados estuvieron la recuperación y revitalización del casco histórico, la protección y educación patrimonial, la conservación de barrios emblemáticos, el mejoramiento de la calidad de vida en sectores como El Almendral y Barrio Puerto, la integración ciudad-puerto, la infraestructura estratégica y la proyección universitaria, cultural y económica de la comuna.

Asimismo, se planteó la importancia de recoger experiencias comparadas de otras ciudades que también conmemorarán 500 años en 2036, con el propósito de aprender de procesos similares y construir una agenda porteña con visión de futuro, arraigo ciudadano y capacidad de ejecución.

Rodrigo Díaz Yubero destacó que el encuentro representa “un hito fundacional de una plataforma ciudadana compuesta por personas provenientes del mundo de la empresa, los gremios, la ciencia, la cultura, la academia y las organizaciones sociales, todas convocadas por una misma idea: dejar atrás el desaliento y construir caminos compartidos para Valparaíso”.

“Valparaíso atraviesa una situación de estancamiento, pero cuenta con todas las condiciones para dar un salto cualitativo. Esta iniciativa invita a soñar la ciudad, a encontrar horizontes comunes y a transformar esa energía en propuestas, compromisos e institucionalidad”, agregó.

Uno de los momentos simbólicos de la jornada fue la presentación de lo que será un verdadero himno para los 500 años de Valparaíso, interpretado por la cantante lírica María Cecilia Toledo, en una señal de identidad, memoria y esperanza para la ciudad.

El Movimiento «500 años Valparaíso» avanzará también en la creación de una corporación que permita dar continuidad institucional al trabajo iniciado, coordinar las comisiones temáticas y canalizar propuestas ciudadanas, técnicas y territoriales.

La invitación de sus impulsores es abierta a todos quienes quieran sumarse a este proceso de construcción colectiva. Quienes deseen conocer más o participar de la convocatoria podrán revisar las actualizaciones que se compartirán a través de la cuentas oficiales de redes sociales del Movimiento.

“Estamos convencidos de que el trabajo conjunto y una mirada colectiva sobre Valparaíso pueden abrir una nueva etapa para la ciudad. Este movimiento no pertenece a un sector ni a una persona o grupo de personas: pertenece a todos quienes creen que Valparaíso merece volver a ocupar el lugar que le corresponde en Chile y en el mundo”, concluyó Chahuán.

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