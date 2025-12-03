50 hectáreas ha consumido el incendio forestal en Santo Domingo: siniestro "ha bajado bastante la intensidad"

El director de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Mauricio Núñez, entregó detalles del incendio forestal que se registra en Santo Domingo.

El siniestro denominado "Panguirosa" obligó a declarar Alerta Roja en la comuna de la región de Valparaíso.

La emergencia ha consumido una superficie preliminar de 50 hectáreas.

Al respecto, el director declaró que "en este momento nos encontramos aquí en el incendio del fondo Panguirrosa, el cual ya ha bajado bastante la intensidad con todo el trabajo que ha despegado Conaf y también bomberos".

Complementó que "damos cuenta de que en este momento el incendio no está contenido, pero ya ha bajado bastante la intensidad y tenemos bastantes puntos calientes en los cuales se está trabajando".

Núñez detalló que "ya mañana posiblemente vamos a poder controlar el incendio y finiquitarlo mañana".

El funcionario de Conaf agradeció "todo el apoyo que hemos recibido de la Municipalidad con ambulancias, con camiones de alquiler, también todo el apoyo que hemos recibido de Bomberos de Santo Domingo, San Antonio, San Pedro y Cartagena. Este es un trabajo muy acumulado entre ambos servicios y también en conjunto con la Municipalidad de Santo Domingo, como ya le dije que nos ha prestado todo el apoyo".

El director del organismo indicó que de momento no han sido afectadas viviendas ni tampoco personas.

(Imagen referencial)

PURANOTICIA