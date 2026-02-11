50 hectáreas ha consumido el incendio forestal en Puchuncaví: se mantiene la Alerta Roja

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) actualizaron información respecto al incendio forestal que se registra en la comuna de Puchuncaví, región de Valparaíso.

El siniestro denominado "La Estancilla" se mantiene en combate y ha consumido una superficie aproximada de 50 hectáreas.

No se reportan afectaciones en personas ni daños en viviendas producto de la emergencia.

En consideración a estos antecedentes y en base a la información técnica proporcionada por Conaf, la Dirección Regional de Senapred Valparaíso mantiene la Alerta Roja para la comuna de Puchuncaví por incendio forestal, que se encuentra vigente desde este miércoles 11 de febrero.

En el lugar trabajan: 5 Cuerpos de Bomberos; 11 brigadas; Director Regional Conaf; 1 Jefe de Incendio; 8 técnicos; 11 aeronaves; 2 skidder; 1 camión cisterna; 1 puesto de mando;1 GRD Municipal; 4 camiones aljibes municipales; Carabineros; 1 Samu; Seguridad Publica; 1 Alcalde de Puchuncaví; 2 aljibes de la I. Municipalidad de Quintero;1 VIR; 1 ambulancia de Cesfam.

(Imagen: @pqtendencia_cl)

