48 establecimientos educacionales de la región de Valparaíso reciben certificación ambiental por sus acciones sustentables

En el marco de las celebraciones de la semana del medio ambiente, la seremi del Medio Ambiente, Francisca Garay, reconoció el trabajo que lideran los establecimientos educacionales en el Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales (SNCAE), del Ministerio del Medio Ambiente.

Año a año son más los establecimientos que suman a la acreditación de sus acciones, promoviendo la conciencia sobre la protección de la naturaleza y el desarrollo sustentable. El programa SNCAE ha sensibilizado a niños y jóvenes frente a la importancia de prevenir el deterioro del planeta, y ha alentado la adopción de conductas sostenibles en sus entornos.

“El Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales, SNCAE, cumple más de dos décadas impulsando la educación ambiental como una herramienta fundamental para formar ciudadanía consciente, responsable y comprometida con los desafíos ambientales de nuestro tiempo. Este año celebramos especialmente a 48 establecimientos educacionales de nuestra región que han alcanzado distintos niveles de certificación ambiental: 7 en nivel básico, 18 en nivel medio y 23 en nivel de excelencia”, comentó la SEREMI Francisca Garay.

Las experiencias ambientales locales han ido tomando protagonismo a través de iniciativas innovadoras. Desde talleres sobre reciclaje creativo hasta la implementación de huertos ecológicos en jardines infantiles y colegios, hoy somos testigo de un cambio significativo en la educación medioambiental y las acciones que se reflejan. Estos esfuerzos, liderados por las comunidades educativas, buscan inspirar a las futuras generaciones a cuidar y preservar el entorno natural.

“Es muy relevante la labor educativa en los niños que son los que harán cambios en el futuro, y esto es una estimulación y reconocimiento a los colegios y profesores que se preocupan de enseñarle a esos niños valores y preocupación por el medio ambiente. Tenemos mucha tarea por delante y esta es una invitación para que sigamos fomentando la participación en los colegios, en las universidades, en los jardines infantiles. Preocuparnos por el medio ambiente, que es frágil, pero que si hacemos este tipo de ejercicios y educamos bien a los jóvenes les daremosvalores para tener un mejor mundo”, señaló el delegado presidencial, Manuel Millones.

El SNCAE, que celebra 23 años de existencia, cuenta actualmente con 2.362 establecimientos educativos con certificación ambiental a nivel nacional. Este crecimiento refleja una toma de conciencia cada vez más profunda en la sociedad, donde las comunidades educativas se convierten en un pilar fundamental para el desarrollo de un futuro sostenible.

“Muy contentos de participar hoy, en el marco del Día del Medio Ambiente y la entrega de certificación para colegios. Una muy bonita iniciativa donde esperamos que muchos más colegios se puedan sumar ya que es responsabilidad de todos el cuidado del medio ambiente”, señaló el seremi de Energía, Celso Quezada.

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