45% de avance registran las obras en techumbres de la escuela Grecia de Valparaíso

La escuela Grecia de Valparaíso es uno de los establecimientos educacionales donde se están desarrollando trabajos de conservación o reparación.

En ese sentido, el director ejecutivo (s) del SLEP de Valparaíso llegó hasta las dependencias del colegio para observar en terreno las obras, las cuales presentan un 45% de avance en la ejecución del proyecto.

“Tengo que reiterar la satisfacción que me da ver cómo las escuelas de la comuna, en general, y ésta en particular, la escuela Grecia, avanzan en proceso de actualización de su infraestructura. El sueño es que esté bonita. El sueño es que esté bien hecha y que no se llueva. Ese es el desafío que tienen los equipos, tanto de la empresa como de nuestros equipos de infraestructura. Hoy estamos visitándolos para ver como va el avance”, dijo Pablo Mecklenburg, director ejecutivo del SLEP.

Las techumbres de todo el tercer nivel, como en baños y otros espacios que se vieron afectados tras las lluvias, quedarán completamente remodelados, así también sus luminarias y la pintura de sus paredes, entregando mejores espacios a sus estudiantes, docentes, asistentes de la educación y apoderados.

El inspector general de la escuela, José Arancibia, destacó que "son años de pasarlo mal, por temas de lluvias, con daños en salas, con reparaciones infructuosas, entonces para quienes llevamos harto tiempo trabajando acá, es el logro de un sueño laboral, que tengamos salas nuevas, techo nuevo, trabajos de estructuras nuevos, otros mecanismos de bajadas de agua y esperemos que funcionen”.

