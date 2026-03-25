40% de avance registran obras de construcción del nuevo Cecosf Pompeya en Quilpué

Más de 5 mil personas se beneficiarán con la construcción del Centro Comunitario de Salud Familiar (Cecosf) Pompeya, en Quilpué, cuya obra registra una ejecución del 40% de avance, motivo por el cual autoridades del Ministerio de Salud la recorrieron.

El proyecto ha sido financiando por el programa de Universalización de la APS, con aportes de la Municipalidad, y consiste en la construcción de un centro de salud de dos niveles, con 14 box clínicos, para ampliar las prestaciones de salud en el sector.

La ministra May Chomalí indicó que "sabemos que este establecimiento representa un anhelo que por años ha tenido esta comunidad. Ver su avance es confirmar que estamos avanzando en el reforzamiento de la infraestructura de salud en la zona".

Además, sostuvo que "el fortalecimiento de la Atención Primaria es primordial por el rol fundamental que cumple para acercar la salud a la comunidad, en especial, a esta comunidad que se ha visto fuertemente afectada por los incendios".

En tanto, el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, explicó que "la APS es un eje articulador de la red asistencial y potenciarla es clave para darle mayores respuestas y certezas a los pacientes. Por eso, esto es meritorio para avanzar en esa línea".

Por su parte, la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, destacó que "esta visita permite abordar directamente la situación del Cesfam Pompeya, que presenta un importante déficit de infraestructura, junto con compartir los avances que estamos impulsando desde el municipio, como la construcción del futuro Centro Comunitario de Salud Familiar. La presencia de la secretaria de Estado constituye una señal clara de coordinación con el nivel central para seguir fortaleciendo la red de salud comunal".

Este nuevo centro de salud contempla una inversión de más de 960 millones de pesos, considerando la preparación del terreno, la compra de equipamiento y la ejecución de la obra, la que se emplaza en un terreno de 958,33 metros cuadrados.

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