4 mil merluzas y música en vivo marcarán la tradicional «Fogata del Pescador» de Semana Santa en Valparaíso

Como ya es tradicional en Semana Santa, en Valparaíso se realizará la “Fogata del Pescador” en la Caleta El Membrillo, actividad que como cada año espera congregar a miles de visitantes.

La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, indicó que “invitamos a todos los vecinos y vecinas de Valparaíso y a quienes nos van a visitar durante esta Semana Santa, que vengan a nuestra Caleta El Membrillo. Vamos a tener la icónica Fogata del Pescador, en donde todos nuestros pescadores pondrán a disposición la venta de merluza. Como municipio hemos estado colaborando en todo lo que es el proceso de la producción y parrilla de artistas”.

En cuanto a la actividad turística que se generará durante estos días, la jefa comunal precisó que “para nosotros es muy importante este fin de semana y la Fogata del Pescador, porque nos ayuda a potenciar el turismo dentro de nuestra ciudad. Una de las formas en que nos preparamos es potenciando a los hoteles y hostales de Valparaíso. Por ello, desde ese gremio hacemos un llamado a que hagan las reservas de forma directa para que puedan acceder a descuentos en los alojamientos y esto para promocionar nuestros distintos espacios que están para todos los bolsillos de la ciudad”.

En materia de seguridad, la alcaldesa enfatizó que “estamos coordinados con Carabineros y nuestro patrullaje municipal está a disposición para que las personas que vengan a la fogata y estén durante este fin de semana, vivan una muy bonita y segura experiencia”.

En cuanto al detalle de la actividad, Luis Marsh, presidente del Sindicato Caleta Membrillo señaló que “invitamos a todos los porteños y porteñas y de los alrededores a esta gran fogata que tenemos para Semana Santa. Vamos a ofrecer 4.000 merluzas enteras, un trocito de pan y un vaso de pipeño a $5.000, además de música en vivo. La parrilla está bien buena, así que los esperamos a contar de las 14:00 horas hasta las 12:00 de la noche”.

En tanto, Gonzalo Rojas, director regional (s) del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), manifestó que “como todos los años, se refuerzan los controles de fiscalización tanto en la zona de pesca, como en desembarque y carreteras, en alianza estratégica con otras instituciones de la Red Sustenta: Carabineros, Armada de Chile, Impuestos Internos y PDI. Esto, con el objetivo de asegurar tanto la sustentabilidad de los recursos que se están consumiendo, como también, cerciorarnos de que se están entregando productos sanos y legales a toda la población".

SEGURIDAD MARÍTIMA Y TURISMO

Respecto de las medidas de seguridad que se implementarán durante esos días de Semana Santa, el capitán de Puerto de Valparaíso, comandante Jacob Silva, aseveró que “como Armada de Chile estamos efectuando, en forma permanente, patrullajes en el borde costero y, en particular, para el día 4 en la Fogata del Pescador, vamos a disponer de todos nuestros medios y capacidades para poder brindar seguridad en este lugar”.

Respecto de la actividad turística, la directora regional de Sernatur, Carolina Carrasco adelantó que “sabemos que este fin de semana largo nuestra mayor cantidad de visitantes proviene de la región Metropolitana. Por lo tanto, hay un grupo de personas que programa con anticipación, pero hay otro, que toma la decisión a última hora. Esperamos llegar a los índices tan altos como los que tuvimos el año pasado a nivel regional”.

PURANOTICIA