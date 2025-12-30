4 mil árboles y arbustos nativos plantó Conaf este año en el Parque Urbano Natural La Ligua

Durante el 2025, trabajadores del Programa de Emergencia de Empleo (PEE) de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) plantaron 4.000 árboles y arbustos nativos en el Parque Urbano Natural La Ligua, pulmón verde que anualmente recibe a más de 1.500 visitantes.

La intervención consideró especies como belloto del norte (Beilschmiedia miersii), quebracho (Senna candolleana), peumo (Cryptocarya alba), molle (Schinus latifolius) y azara (Azara celastrina), que poseen una alta resistencia a la escasez hídrica imperante en la zona.

Al respecto, el director regional de Conaf, Mauricio Núñez, precisó que “en el parque convergen árboles exóticos fuertemente afectados por la sequía, que ahora estamos reemplazando por especies nativas de buena adaptación al entorno, que mejoran la calidad del aire y el suelo, entregan belleza escénica, contribuyen a la conservación de la biodiversidad y permiten potenciar la educación ambiental”.

Por su parte, el coordinador regional de los Programas de Empleo de Conaf, Carlos Bravo, valoró el esfuerzo desplegado por el personal PEE en el pulmón verde, que posee una superficie de 120 hectáreas. “Trabajaron a escala manual en la construcción de hoyaduras, la plantación de ejemplares arbóreos y la instalación de protectores de polipropileno para resguardar a las plantas de conejos y roedores”, destacó.

En tanto, el supervisor del PEE, César Martínez, detalló que “la plantación dio inicio en el mes de abril de 2025, aprovechando las lluvias para el establecimiento de árboles y arbustos. Posteriormente realizamos labores de riego, que se extendieron hasta principios de diciembre”.

EDUCACIÓN AMBIENTAL

La iniciativa de restauración ecológica consideró una jornada de educación ambiental en julio, donde alumnas de primero y segundo básico del colegio Santa María de La Ligua plantaron diferentes árboles nativos y, además, tuvieron la experiencia de sembrar semillas de peumo junto a trabajadores del parque urbano natural. Y este mes, en compañía de docentes y apoderados, las niñas pudieron retirar las plántulas germinadas para embellecer sus hogares.

Cabe consignar que el recinto liguano funciona gratuitamente de lunes a viernes, entre las 08:00 y las 18:00 horas.

PURANOTICIA