39 motos todoterreno llegan a reforzar las labores preventivas de Carabineros en la región de Valparaíso

39 motocicletas todoterreno fueron recibidas este lunes por la Zona de Carabineros Valparaíso, en una ceremonia realizada en la plaza Sotomayor de la Ciudad Puerto.

Estos vehículos serán destinados a las diferentes unidades policiales dependientes de las Prefecturas de Valparaíso, Viña del Mar, Marga Marga, Aconcagua y San Antonio.

Estas motos fueron adquiridas con fondos del Plan Nacional Contra el Crimen Organizado, y llegan a apoyar significativamente la labor policial, para disminuir los tiempos de respuesta, permitiendo ampliar la oferta de servicio preventivo de Carabineros en la región de Valparaíso.

Al respecto, el Delegado Presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, indicó que "son 39 vehículos que se están entregando hoy día, que se suman a todos los que hemos entregado. Durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric hemos entregado 245 vehículos en la región de Valparaíso y hoy día se siguen distribuyendo principalmente a raíz de los análisis que se hacen mes a mes respecto de cómo se mueve la criminalidad en la región".

Complementó que "entonces, es parte de los planes, es parte de las inversiones, del presupuesto del Gobierno del Presidente Gabriel Boric en la región de Valparaíso".

"Esto ha ido dando sus frutos, hoy día cerramos como ustedes saben el 2025 con aproximadamente un 18% menos de homicidios en la región. En general, los delitos en la región que se han ido combatiendo a través de las distintas policías en particular en el caso de la policía de Carabineros cerramos con alrededor del 12% menos de delitos en su conjunto en la región de Valparaíso".

Además, agregó la autoridad, "se están haciendo inversiones en infraestructura, por ejemplo, pronto deberíamos estar poniendo la primera piedra de los recintos policiales. en Quillota, en Playa Ancha y el recinto en Forestal en Viña del Mar, es decir hay una preocupación general por la inversión y por el bienestar de Carabineros de Chile, de tal forma de que pueda generar su labor de persecución y de acompañamiento a la comunidad".

Sobre la distribución de estas motos, el Delegado Presidencial declaró que "principalmente está centrado donde hay mayores necesidades de renovación, pero sobre todo que tiene que ver con el análisis de dónde están los principales focos de delincuencia hoy en día".

IMÁGENES:

PURANOTICIA