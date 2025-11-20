38 pasajes del sector Canal Chacao de Quilpué están siendo sometidos a obras de conservación tras el megaincendio de 2024

Asegurar la funcionalidad de la red vial y preservar un entorno urbano accesible y seguro para residentes, transeúntes y automovilistas, es el objetivo central de las obras que el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) está ejecutando en Canal Chacao, en Quilpué, sector afectado por el megaincendio de febrero de 2024.

Con una inversión de $1.053.288.401, la intervención contempla la conservación de pavimentos, aceras y calzadas en 38 pasajes que sufrieron un severo deterioro estructural a raíz del siniestro y por la operación de vehículos de emergencia y camiones y maquinaria pesada durante las fases de limpieza y remoción de escombros.

Sobre la importancia de abordar la recuperación del sector desde una perspectiva integral, que va más allá de la vivienda, la seremi de Vivienda, Belén Paredes, comentó que "dentro de este proceso de reconstrucción, en conjunto con las familias, hemos ido avanzando en la recuperación habitacional, pero también teníamos que hacernos cargo de revitalizar los espacios públicos, así como mejorar sus accesos. Por ello, estamos desarrollando diversas obras de pavimentación en 38 pasajes de esta histórica población, para que los vecinos y vecinas puedan habitar entornos más seguros con una potente inversión de más de mil millones de pesos".

En esta misma línea, la directora (s) del Serviu Valparaíso, Nerina Paz, enfatizó que "el Plan de Reconstrucción no se trata solo de reponer viviendas, sino de reconstruir comunidad y habitabilidad. Por eso, estas obras de vialidad avanzan en paralelo a la solución habitacional, generando una sinergia virtuosa en el territorio. Al entregar calles pavimentadas, muros de contención y veredas accesibles, estamos garantizando que las familias recuperen su vida en un barrio que ahora cuenta con un estándar urbano superior, más seguro y mejor conectado".

Actualmente, los trabajos registran un estado de avance del 43%. Entre las vías que están siendo intervenidos se encuentran varias que sonemblemáticas de Canal Chacao, como lo son lospasajes: Galaxias, clave para la circulación interna y que conecta a residentes de pasajes menores (como Neptuno o Plutón) hacia las salidas principales; Océano Pacífico, fundamental para la distribución de flujos hacia los pasajes transversales más pequeños; y Los Quillayes, que se caracteriza por poseer la distribución residencial con mayor carga histórica en el barrio.

El impacto positivo de la intervención es valorado directamente por quienes habitan el territorio. Por eso, Carmen Mardones, coordinadora del Comité de Vivienda de Canal Chacao, sostuvo que "los vecinos están agradecidos y contentos de estas mejoras, porque, entre otros beneficios, trae seguridad, porque el pavimento roto es una inseguridad para los adultos mayores y niños. Así que con esta pavimentación los vecinos quedarán felices porque van a poder caminar tranquilos y seguros por las vías que hay en Canal Chacao".

Además de la pavimentación, el proyecto elevará el estándar de urbanización de Canal Chacao mediante la instalación de nueva señalización vertical con nombre de calles, demarcación de alta durabilidad y la nivelación de cámaras de servicio, garantizando así un tránsito seguro tanto para vehículos como para peatones.

LISTA DE PASAJES

1- Pasaje D

2- Pasaje C

3- Pasaje B

4- Pasaje A

5- Pasaje Carlos Arancibia

6- Pasaje Las Chilcas

7- Pasaje Kriptón

8- Pasaje Los Quillayes

9- Pasaje La Quebrada

10- Pasaje El Litre

11- Pasaje Los Cardos

12- Pasaje Largo

13- Pasaje Corto

14- Pasaje Océano Pacífico

15- Pasaje Océano Atlántico

16- Pasaje Océano Indico

17- Pasaje Mar Mediterráneo

18- Pasaje Océano Antártico

19- Pasaje Océano Ártico

20- Pasaje Mar de las Antillas

21- Pasaje Piscis

22- Pasaje Libra

23- Pasaje Aries

24- Pasaje Tauro

25- Pasaje Estrella Interior

26- Pasaje Antares

27- Alcalde de Pasaje Osa

28- Pasaje Escorpión

29- Pasaje Estrella Polar

30- Pasaje Aldebarán

31- Pasaje Apolo

32- Pasaje Tierra

33- Pasaje Marte

34- Pasaje Deimos

35- Pasaje Fobos

36- Pasaje Neptuno

37- Pasaje Galaxias

38- Pasaje Plutón

