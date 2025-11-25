37º Festival Internacional de Cine de Viña del Mar exhibirá gratis más de 100 películas

Más de un centenar de películas, algunas de las cuales solo se exhibirán en esta ocasión, trae este año la 37ª versión del Festival Internacional de Cine de Viña del Mar (FICVIÑA 2025), el certamen cinéfilo más antiguo de Chile y uno de los más emblemáticos del continente que se extenderá hasta el sábado 29 de noviembre.

El certamen, que se inauguró en Teatro Municipal de Viña del Mar, reúne a realizadores, actores, productores, estudiantes y amantes del séptimo arte, proyectará de manera gratuita destacadas películas en el Teatro Municipal, Cine Arte, Palacio Rioja, Palacio Vergara, Hotel O’Higgins, Cinemark Marina Arauco y Artequin Viña del Mar.

La jornada inaugural fue encabezada por la alcaldesa Macarena Ripamonti junto a la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, y la directora ejecutiva Francisca Droppelmann, además de los rectores de la Universidad de Valparaíso, Universidad Viña del Mar y del Duoc UC Sede Viña, concejales, parlamentarios, directores y productores de la industria cinematográfica.

La alcaldesa Macarena Ripamonti afirmó que “es un honor abrir oficialmente esta edición de un certamen que, desde su origen, se ha consolidado como un referente del cine chileno y latinoamericano. Un festival que no solo celebra la creación audiovisual, sino también la capacidad del cine para reunirnos, para narrarnos y para reconocernos como comunidad”.

La jefa comunal destacó que “estamos con una impronta muy interesante respecto a la formación de público, trabajando con casas de estudios de excelencia, quienes se han portado de manera increíble, y en conjunto hemos procedido hacia una formación de audiencia y trabajar a nivel internacional con una propuesta latinoamericana de primer nivel, y qué mejor hacerlo en Viña del Mar con una formación prominente respecto de la generación de un distrito de innovación y creativo como va a ser el centro sur de la ciudad”.

PARA TODO PÚBLICO

Por su parte, la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, señaló que “estoy orgullosa que el certamen sea parte de aquellos festivales que se sumaron a una asignación presupuestaria que pudimos tramitar el año pasado en el Congreso, para que esta iniciativa pudiera recibir recursos de manera directa, para reconocer su trayectoria y por el impacto que generan instancias como estas. Por eso la invitación es asistir y a quienes aún no conocen este teatro será una muy buena excusa para hacerlo y participar de las actividades que rodean al FICVIÑA”.

En tanto la directora ejecutiva de FICVIÑA, Francisca Dropellmann, subrayó que "estamos con una exhibición de muchas películas, con muchos invitados internacionales de renombre, como en industria José Luis Tamés de Dolby Latinoamérica, Michelle (Couttolenc) que es ganadora del Oscar a mejor sonido, Jorge Russo y César Troncoso, colorista y actor del ‘Internauta’, respectivamente”.

En la ceremonia se reconoció con el premio Pao a a tres creadores cuyo trabajo ha marcado la historia y la identidad del cine nacional: Adela Cofré, productora, Pepe de la Vega, director de Sonido, y José Román, director y guionista.

Este año FICVIÑA tiene como país invitado de honor a Uruguay, destacando su consolidada tradición cinematográfica con 4 películas que ofrecen una mirada panorámica sobre la evolución del cine uruguayo: “El baño del Papa” de César Charlone y Enrique Fernández, “Un cabo suelto” de Daniel Hendler, “25 watts”, de Juan Pablo Rebella y Pablo Stoll, y “El empleado y el patrón”, de Manuel Nieto Zas.

En este contexto se reconoció a cinco cineastas, actores y críticos de dicho país.

ACTIVIDADES 2025

Además de las proyecciones de ficción, documental, animación y cortometrajes de distintos países del continente, FICVIÑA 2025 ofrecerá talleres, charlas magistrales, conversatorios y encuentros con realizadores, consolidando su rol como un espacio para el diálogo, la formación y la creación cinematográfica.

El cierre del Festival estará marcado por el preestreno de la película brasileña El Agente Secreto, una producción inédita que promete ser uno de los momentos más esperados de esta edición.

El FICVIÑA es una iniciativa organizada por el Municipio de Viña del Mar en colaboración con la Universidad de Valparaíso, la Universidad Viña del Mar y Duoc UC Sede Viña del Mar, y financiado por el Fondo de Fomento Audiovisual, convocatoria 2025 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Para conocer programación y obtener entradas: www.FICVINA.cl

PURANOTICIA