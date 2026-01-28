35 hectáreas ha consumido el incendio forestal que se mantiene "en combate" en San Antonio

35 hectáreas ha consumido el incendio forestal que se registra en la comuna de San Antonio, región de Valparaíso.

El siniestro denominado "Camino Huinca" se mantiene "en combate" por bomberos y personal de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

Cabe señalar que según informó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), la emergencia presentó "un comportamiento extremo, caracterizado por una alta velocidad de propagación, elevada intensidad en el frente de avance y una gran longitud de llama".

En consideración a estos antecedentes y en base a la información técnica proporcionada por la Conaf, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional de Senapred declaró Alerta Amarilla para la comuna de San Antonio, "vigente desde hoy y hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten".

(Imagen: @conaf_valpa)

PURANOTICIA