35 familias de Viña siguen en el limbo por trabas en regularización de terrenos: Lagos Weber afirma que en Forestal "se avanza poco"

Luego de sostener una difícil, pero importante reunión con vecinos y funcionarios técnicos, personal municipal y autoridades de servicios de la región de Valparaíso, junto a la presencia de vecinos del sector, el senador Ricardo Lagos Weber lamentó los escasos avances que ha tenido el proceso de regularización de 35 viviendas en el sector de Lomas Vista al Mar, en Forestal Alto, Viña del Mar.

Se trata de familias que llevan cerca de 25 años en proceso de regularización de sus terrenos que, inicialmente, fueron donados por el Vicariato de La Araucanía al Municipio de la Ciudad Jardín, pero que hasta el momento ha tenido pocos avances debido a la dificultad para establecer si estos terrenos son o no parte de una zona de resguardo denominada como zona de área verde, por colindar con el llamado Parque Kan-Kan y que, en términos formales, dificultaría la regularización y, por ende, la obtención de los títulos de dominio de viviendas para estas 35 familias de la zona que ya había sido afectada por el incendio de diciembre de 2022 en Siete Hermanas.

Ante esta compleja situación, el legislador PPD por la región de Valparaíso señaló que, si bien, valoró la amplia convocatoria de funcionarios de servicios (seremis de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, Conaf, Serviu, Minvu y Fundación Techo-Chile) y del Municipio de Viña del Mar, con la cual contó la reunión, además de la presencia de la directora (s) de Serviu Valparaíso, Nerina Paz, lamentó la extensión de los tiempos que implicará retomar el proceso para recabar antecedentes que permitan avanzar de manera sustantiva en la regularización de estas viviendas.

“Son 25 años y ha costado muchísimo avanzar en este proceso. Ya hemos sostenido una reunión con casi todas las instituciones involucradas en este proceso de regularización (…), y en lo grueso, sabemos quiénes son, pero ahora debemos formalizar quiénes son los dueños de este terreno y saber si está afecto o no, y en qué medida, a una categoría de protección de la naturaleza, ya que las viviendas delimitan con un parque nacional, y en la medida que estuvieran afectadas por la delimitación del parque, buscar mecanismos de desafectación, en caso que fuese necesario”, indicó Lagos Weber.

A juicio del Senador por Valparaíso, “acá han ocurrido varios incendios, saquearon 350 casas, junto a otras que están más arriba y que están regularizadas, el Estado no pudo ayudar mucho, pero aquí está todo reconstruido. Los vecinos no se van a ir y sabemos que el Estado tampoco los va a expulsar, entonces, estamos en un punto muerto donde no pasa nada. En Forestal Alto se avanza poco en la regularización que se viene pidiendo hace años al Estado".

"Valoro que hayan venido las autoridades acá, pero se van acortando los plazos para tener la regularización para 35 familias que están al día, viven y se han educado acá y, con todo cariño, si es que hay un área verde, el Estado la ha cuidado bien poco porque se ha quemado varias veces y está llena de mugre", sentenció.

