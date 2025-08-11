31 postulantes de la Oficina de Viña del Mar ingresaron a la Escuela de Formación de Carabineros

Con emoción y entusiasmo, 31 carabineros alumnos seleccionados por la Oficina de Postulaciones de Viña del Mar iniciaron su formación en la Escuela de Formación de Carabineros de la ciudad, integrándose oficialmente a la generación 2025–2027.

Estos carabineros alumnos forman parte del grupo de 222 nuevos integrantes —entre mujeres y hombres— provenientes de diversas regiones del país, quienes superaron con éxito el exigente proceso de admisión.

El día de su ingreso, sus familias los despidieron con alegría y emoción, conscientes de que inician un camino de vocación, disciplina y servicio. Para muchos de ellos, este paso representa el comienzo de un sueño: ayudar a la ciudadanía desde Carabineros.

Durante los próximos dos años, recibirán formación integral en materias policiales, legales, éticas y operativas, preparándose para asumir con responsabilidad y compromiso su rol como futuros servidores públicos.

Carabineros indicó que "este nuevo ingreso reafirma el compromiso institucional con el fortalecimiento de la seguridad en el país y la formación de carabineros íntegros, comprometidos con Chile y su gente".

