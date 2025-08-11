Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
× Puranoticia tv EN VIVO
31 postulantes de la Oficina de Viña del Mar ingresaron a la Escuela de Formación de Carabineros

31 postulantes de la Oficina de Viña del Mar ingresaron a la Escuela de Formación de Carabineros

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

Estos carabineros alumnos forman parte del grupo de 222 nuevos integrantes provenientes de diversas regiones, quienes superaron con éxito el exigente proceso de admisión.

31 postulantes de la Oficina de Viña del Mar ingresaron a la Escuela de Formación de Carabineros
Lunes 11 de agosto de 2025 22:39
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Con emoción y entusiasmo, 31 carabineros alumnos seleccionados por la Oficina de Postulaciones de Viña del Mar iniciaron su formación en la Escuela de Formación de Carabineros de la ciudad, integrándose oficialmente a la generación 2025–2027.

Estos carabineros alumnos forman parte del grupo de 222 nuevos integrantes —entre mujeres y hombres— provenientes de diversas regiones del país, quienes superaron con éxito el exigente proceso de admisión.

El día de su ingreso, sus familias los despidieron con alegría y emoción, conscientes de que inician un camino de vocación, disciplina y servicio. Para muchos de ellos, este paso representa el comienzo de un sueño: ayudar a la ciudadanía desde Carabineros.

Durante los próximos dos años, recibirán formación integral en materias policiales, legales, éticas y operativas, preparándose para asumir con responsabilidad y compromiso su rol como futuros servidores públicos.

Carabineros indicó que "este nuevo ingreso reafirma el compromiso institucional con el fortalecimiento de la seguridad en el país y la formación de carabineros íntegros, comprometidos con Chile y su gente".

PURANOTICIA

Cargar comentarios