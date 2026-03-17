30 hectáreas consumió incendio forestal en Rapa Nui: Alerta Roja fue bajada a Amarilla

Una superficie de 30 hectáreas consumió un incendio forestal en Rapa Nui, lo que obligó a las autoridades de la región de Valparaíso a declarar Alerta Roja en la isla.

De acuerdo con la información técnica proporcionada por Conaf, la emergencia logró ser controlada en horas de la noche de este lunes 16 de marzo.

Colaboraron en ello voluntarios del Cuerpo de Bomberos, una brigada de Conaf, un Brifar, un camión aljibe, la Delegación Provincial de Rapa Nui y Carabineros.

Producto de esto, la Dirección Regional de Senapred decidió cancelar la Alerta Roja y declarar Alerta Amarilla para la provincia de Isla de Pascua por incendio forestal.

El organismo indicó que con la Alerta Amarilla se mantendrán alistados escalonadamente los recursos necesarios, en apoyo adicional a lo ya desplegado por los organismos de emergencias y el Sistema de Prevención y Respuesta ante Desastres.

PURANOTICIA