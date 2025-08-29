3 mil atletas de 18 países participarán de la primera maratón internacional de Concón

Este domingo 31 de agosto se desarrollará la primera Maratón de Concón, un evento que marca un hito histórico en el deporte de la ciudad, en una competencia que combinará rutas trazadas entre los campos dunares y el borde costero.

La competencia tendrá una participación histórica, con 3.000 atletas inscritos, provenientes de 18 países, que correrán en las tres distancias de competencia: 10, 21 y 42 kilómetros. La ruta combinará la bahía de la comuna, sectores colindantes a las dunas y lugares residenciales de Quintero y Concón, con partida y meta en Playa Amarilla.

El alcalde de Concón, Freddy Ramírez, señaló que “este año, quisimos ir más allá. En el aniversario número 484, quisimos desarrollar la Maratón Concon-Quintero. Va a ser una de las primeras maratones del borde costero norte, muy importante, más de tres mil competidores y dieciocho países que asistirán a este importante evento deportivo. Esto no es solo deporte, esto es economía, es turismo, es visita y, por supuesto, destacar lo que significa Concón y Quintero, como parte importante de la región de Valparaíso".

En tanto, el alcalde de Quintero, Rolando Silva, invitó a los deportistas a “trabajar sobre todo en deporte para nuestras comunas. Nuestros beneficiados son Concón y Quintero, pero el beneficiado hoy es el país, porque se hace deporte en nuestras comunas, que tanto lo necesitan”.

RECORRIDOS Y CORTES DE TRÁNSITO

Este domingo la largada será a las 08:00 horas (21 y 42K) y 08:10 horas (10K) desde la Gruta Virgen de Playa Amarilla (punto de partida y meta). En el caso de los 42 kilómetros, el trazado se desarrollará por gran parte del borde costero, particularmente recorriendo Av. Borgoño hasta Roca Oceánica, donde se gira hasta la rotonda Concón para seguir por la ruta F30-E hasta el cruce con calle Santa Luisa. Allí, comienza el retorno hasta la finalización frente a la gruta Virgen de Playa Amarilla.

El director ejecutivo de E-Sport y organizador del evento deportivo, Sergio Estrada, destacó que “este desafío running tiene las características de las mejores competencias de Chile en cuanto a calidad del servicio, logística y seguridad para los atletas".

Respecto a los cortes de tránsito, producto de la competición, el capitán Danilo Muñoz, comisario (s) de la 4ª Comisaría de Carabineros, indicó que “el borde costero, principalmente en Av. Borgoño, la ruta F-30-E y la rotonda, va a estar desviado y cortado, respectivamente, a contar de las 06:30 hasta la 13:00 de la tarde”.

Las actividades anexas al evento comenzarán este sábado 30 con la jornada de retiro de kits de competencia (morral, polera oficial y chip de competencia), programada entre 10:00 y 19:00 horas en el sector de Playa Amarilla.

