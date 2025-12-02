260 estudiantes de Quilpué se verán beneficiados por acuerdo municipal con el Centro de Formación Técnica Estatal de Valparaíso

Con el propósito de fortalecer la formación técnico-profesional de los estudiantes de Quilpué, se concretó la firma de un importante convenio entre la Municipalidad, su Corporación Municipal y el Centro de Formación Técnica (CFT) Estatal de Valparaíso.

Este acuerdo permitirá que 260 estudiantes de 2°, 3° y 4° medio, de seis establecimientos de la comuna, puedan potenciar sus habilidades y proyectar su futuro académico y laboral.

La alcaldesa Carolina Corti explicó que “como parte de esta alianza, se desarrollarán 16 talleres formativos orientados al mundo del trabajo, abordando áreas como manipulación de alimentos, contabilidad, pastelería, marketing, entre otras especialidades”.

“Estamos muy contentos porque este convenio es muy relevante para formar técnicos de alto nivel y que sus competencias se adapten a las necesidades de los sectores productivos y de servicio de la ciudad y la región”, dijo la jefa comunal.

El rector del CFT Estatal de Valparaíso, Rodrigo Jarufe, destacó que "el acuerdo permitirá entregar un 10% de descuento a funcionarios y sus familias, además de avanzar en la articulación con los colegios para convalidar aprendizajes y facilitar trayectorias formativas”.

El convenio incorpora cupos de práctica profesional en la Municipalidad y descuentos para trabajadores municipales y sus familias que deseen continuar estudios en el CFT Estatal.

PURANOTICIA