24 motos fueron retiradas de circulación en Viña del Mar con ayuda de nueva grúa municipal

Un total de 24 motocicletas fueron retiradas de circulación en Viña del Mar por no contar con documentación, entre otras razones, gracias al trabajo coordinado de fiscalización entre el Municipio, a través de la Dirección de Seguridad Pública, y la Policía de Investigaciones (PDI).

En el operativo se contó con el apoyo del nuevo sistema de grúas para retirar vehículos de la vía pública que la casa edilicia implementó, en el marco de su plan integral de ordenamiento del espacio público y la puesta en marcha de su nuevo parqueadero.

La alcaldesa Macarena Ripamonti afirmó que “el orden y la seguridad en nuestra comuna son una prioridad, por eso, los equipos de Seguridad Pública municipal se han desplegado en conjunto con las policías para identificar a quienes no respetan las normas y alteran la tranquilidad de la ciudad. Esto no lo vamos a permitir, y estamos aplicando diversas medidas concretas”.

La jefa comunal destacó que“se trata de un trabajo serio y sostenido, y gracias al nuevo plan estratégico de grúas hemos logrado retirar de la vía pública motocicletas sin documentación, que muchas veces ponen en riesgo el tránsito y la seguridad de las personas”.

MULTAS Y CONTROL POLICIAL

El control de las motocicletas se realizó de manera simultánea en el sector La Isla, en Reñaca; y en Av. San Martín, y participaron funcionarios de Seguridad Pública del municipio, junto a equipos de la unidad de Extranjería del Departamento de Migraciones y de la Brigada Criminalística de la PDI Viña del Mar.

La labor fue reforzada, además, con el monitoreo de la Unidad de Aerovigilancia de la Dirección de Seguridad Pública, con el apoyo de drones.

Por parte de PDI, se realizó la revisión de antecedentes de 119 extranjeros, de los cuales una treintena tenía problemas de regularización, siendo notificados al Ministerio Público.

En tanto, los funcionarios de la Dirección de Seguridad Pública cursaron más de 30 multas. Estas acciones –indicaron– tienen como objetivo reforzar la seguridad y la prevención en espacios de alta circulación, fortaleciendo la presencia preventiva y el trabajo coordinado para mayor tranquilidad de la comunidad.

