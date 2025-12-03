21 ofertas presentaron las 8 empresas que participaron de la licitación para renovar el transporte público del Gran Valparaíso

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) realizó la apertura pública de las ofertas técnicas correspondientes a la licitación de la primera fase del nuevo sistema de transporte público mayor del Gran Valparaíso, proceso que abarca a las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué y Villa Alemana.

En total, fueron ocho las empresas que presentaron 21 ofertas por las dos unidades de servicio licitadas en esta etapa, equivalente a un tercio del sistema actual -cerca de 600 buses-, de los cuales un 40% será eléctrico (230 vehículos).

Además, todos responderán a estándares de calidad RED, incorporando accesibilidad universal, aire acondicionado, WiFi, cargadores USB, cámaras de seguridad, GPS, sensores de punto ciego y contadores de pasajeros.

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, sostuvo que "cuando se me invitó a ser parte del gabinete, la meta que se me encomendó fue cerrar la brecha de calidad entre Santiago y regiones. Con mucha satisfacción, podemos decir que se ha ido viendo progresivamente en distintas ciudades del país dichos esfuerzos, tal como ocurre hoy en el Gran Valparaíso".

Por su parte, el subsecretario de Transportes, Jorge Daza, indicó que "este proceso se inició con participaciones ciudadanas el 2023, donde tuvimos 39 diálogos con más de mil vecinas y vecinos, sumado a una consulta online que involucró a más de 3 mil personas de la conurbación. Esto nos permitió mejorar y acercar los recorridos, la frecuencia, el horario a la que las personas necesitaban”.

En cuanto a la licitación, ésta contempla 39 servicios operando en la conurbación, divididos en dos Unidades de Servicio. Dentro de ellos, habrán 11 nuevos recorridos nocturnos, respondiendo a una de las demandas más sentidas de la ciudadanía en los 34 diálogos de participación ciudadana realizados durante 2023. A esto, se suma que el Estado, junto a Desarrollo País, construirá cuatro nuevos terminales en Placilla, Concón, Quilpué y Villa Alemana, tres de ellos con infraestructura de carga eléctrica.

Paralelamente, se encuentra en licitación un nuevo sistema de recaudo electrónico, cuyo operador deberá instalar validadores en todo el sistema de transporte público de buses de la regulación actual, y, posteriormente, en la nueva flota. Esto permitirá disminuir tiempos de viaje, mejorar la seguridad al interior de los vehículos y modernizar la experiencia de las personas usuarias. La implementación está proyectada para comenzar durante el primer trimestre de 2026.

A su vez, el nuevo marco regulatorio también incorpora exigencias laborales inéditas: contratación formal obligatoria, respeto a horas de conducción, fondos de indemnización, certificaciones, capacitaciones y la implementación de planes internos de género, seguridad vial y prevención de acoso.

Finalmente, respecto a la evaluación técnica, ésta se extenderá hasta el 19 de enero de 2026, mientras que la apertura de ofertas económicas está programada para el 20 de enero. La adjudicación y evaluación final concluirá en febrero del 2026. Por lo tanto, si se cumple el calendario establecido, la implementación de los nuevos servicios comenzará durante el primer trimestre de 2027.

