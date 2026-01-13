20 estudiantes de colegios públicos de Viña, Concón, Quintero y Puchuncaví fueron reconocidos por sus puntajes en la PAES

El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Costa Central realizó la ceremonia de reconocimiento a estudiantes con resultados destacados en la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) 2025, instancia que puso en valor el esfuerzo, la dedicación y el acompañamiento permanente de las familias y comunidades educativas del territorio.

En total, 20 estudiantes de establecimientos públicos de Viña del Mar, Concón, Quintero y Puchuncaví fueron reconocidos por sus puntajes destacados en la PAES, reflejando el compromiso y el talento presente en la educación pública.

Este reconocimiento no solo celebra puntajes, sino que pone en valor procesos formativos construidos en comunidad, a través del trabajo de docentes, equipos directivos y asistentes de la educación, y la convicción de que cuando la educación pública se fortalece, se amplían los sueños y las posibilidades.

“Estamos muy contentos de haber acompañado al SLEP Costa Central en esta ceremonia de reconocimiento a los puntajes destacados en la PAES de los estudiantes, reafirmando el compromiso que tenemos desde la educación pública con los procesos formativos de jóvenes y su contribución tanto a la región como al país”, señaló el seremi de Educación, Juan Pablo Álvarez.

En tanto, el director ejecutivo de SLEP Costa Central, Nelson Zárate, sostuvo que "felicitamos a los jóvenes, a sus familias y a los equipos educativos que hicieron posible estos logros. Ellos son un ejemplo para tantos estudiantes que hoy educamos en el SLEP Costa Central. Felicitamos a sus familias y por sobre todas las cosas a los profesores, asistentes de la educación y a los directores que estuvieron detrás de cada una de esas trayectorias educativas".

Desde las comunidades educativas, Marcela Ibáñez, directora del Liceo Bicentenario de Viña del Mar, expresó que “estamos súper orgullosos como comunidad educativa. Ocho de nuestros estudiantes lograron resultados destacados en la PAES y eso es el reflejo del trabajo conjunto entre estudiantes, familias y equipos docentes que representan a la educación pública”.

También los estudiantes compartieron sus sensaciones. Sara Laguna, del Liceo Politécnico de Concón, comentó que “me parece muy bien esta ceremonia, es bueno que un estudiante se sienta reconocido por su esfuerzo. Mi consejo para quienes darán la prueba: que estén tranquilos, que se preparen y confíen en sí mismos”.

Catalina Fuentes, del Colegio República de Colombia de Viña del Mar, destacó que “es un gran logro, me costó mucho, pero estoy muy agradecida con mi colegio y mi familia. Cada esfuerzo tiene su recompensa. Quiero estudiar medicina, especializarme en geriatría”.

Por su parte, Martín Letelier, alumno del Liceo Bicentenario de Viña del Mar, expresó que esta ceremonia fue “muy bonita y necesaria, porque después de tanto esfuerzo de la familia, de los estudiantes, es bonito poder ver esto y sentirte orgulloso de que te están valorando. El reconocimiento fue muy emocionante, no tenía idea que nos iban a llamar, me emocioné harto”.

